عمر السومة: اجتمعت بسعود آل سويلم للانتقال إلى النصر.. وجميع لاعبي الأهلي طالبوا برحيل برانكو (فيديو)‎

كشف المهاجم السوري عمر السومة، لاعب النادي الأهلي السعودي عن مفاجأة مدوية بإعلانه الاتفاق مع الفريق الأول لكرة القدم بالنصر، للانتقال إليه.

وقال السومة في تصريحات لبرنامج ”الدوري مع وليد“، إنه عقد اجتماعًا مع سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر في قبل بداية الموسم الماضي، واتفقوا على تفاصيل العقد الجديد، لرغبته في الرحيل بسبب المشاكل العديدة داخل الأهلي.

وأشار السومة، إلى أنه بعد أن علم ماجد النفيعي، رئيس الأهلي وقتها، باجتماعه مع آل سويلم، جلس معه أكثر من مرة وأقنعه بالبقاء في صفوف الفريق.

واختتم: ”لم اشعر بالارتياح، وتحدثت مع زوجتي وطلبت مني البقاء بالأهلي طالما لم أشعر بالراحة في مفاوضات النصر“.

وانتقل السومة إلى الأهلي في 2014، قادمًا من صفوف القادسية الكويتي، حيث أصبح خلال هذه السنوات الخمس، الهداف التاريخي للراقي في الدوري السعودي للمحترفين وأبطال آسيا.

وكشف السومة أن المدرب السابق بابلو غويدي تعرض للظلم والأهلي خسر مدربًا كبيرًا، قائلًا: ”في الموسم الماضي طلبت من عبدالله بترجي مغادرة الأهلي بالإعارة ولست مرتاحًا تمامًا في الأهلي لعدم حصولنا على البطولات منذ 3 أعوام“.

#الدوري_مع_وليد عمر السومة – لاعب #الأهلي: اتفقت مع #النصر للانتقال إليهم واجتمعت مع سعود السويلم رئيس النصر والعرض المقدم كان أعلى مما أحصل عليه.. تدخل شخصية قريبة لي جعلتني أجدد مع #الأهلي واعتذرت للنصر ورفضت الزيادة الأهلاوية لأنني لم أكن أبحث عنها. pic.twitter.com/KeQ0yKVi2N — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 3, 2019

#الدوري_مع_وليد عمر السومة – لاعب #الأهلي: بعد الخروج الآسيوي أمام #الهلال طلبت من إدارة #الأهلي مغادرة الفريق، وأصريت عليها بعد مباراة #العدالة.. تتفاجئ في الأهلي أن كل مايحدث في الفريق يصل لتويتر سريعاً وهو من أكبر السلبيات.. لم يسعى اللاعبين إلى إفشال الفريق من أجل المدرب. pic.twitter.com/wnlmbDz3KM — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 3, 2019

#الدوري_مع_وليد عمر السومة – لاعب #الأهلي: المدرب السابق بابلو غويدي تعرض للظلم والأهلي خسر مدرب كبير.. في الموسم الماضي طلبت من عبدالله بترجي مغادرة الأهلي بالإعارة ولست مرتاح تماماً في الأهلي لعدم حصولنا على البطولات منذ 3 أعوام. pic.twitter.com/wrhE8YiW25 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 3, 2019

رحيل برانكو

وحول العلاقة مع الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب فريقه السابق قال السومة: ”لقد أخطأ في مباراة الهلال في دوري أبطال آسيا نتج عنها الخسارة برباعية على ملعبنا، قلت له إنني على استعداد لأن أكون على دكة الاحتياط لمصلحة الفريق، إذا كانت وجهة نظره كذلك، بعد نقاش بسيط قبل المباراة“.

وأضاف: ”المدرب لم يكن يستمع لأحد، وكان يضع اللاعبين في غير أماكنهم، قبل إياب الآسيوية اجتمعت مع برانكو وطالبت بعدم إشراكي ودجانيني سويًا، عندما وصلنا الرياض قال لي ”برانكو“ يبدو أنك غير جاهز للقاء، ”برانكو“ بارك لنا الفوز على الهلال بالرغم من الخروج من البطولة الآسيوية!“.

وتابع: قبل لقاء العدالة قال لي برانكو لن أشركك حتى لا يغضب بقية اللاعبين، برانكو فرض اللاعب الصربي دانييل علينا وعلى الجماهير كافة، برانكو ليس سيئاً لكنه يعاند الكل وطريقته لا تناسب الأهلي، ومعلومة كانت تخفى على الكثير جميع لاعبي الأهلي طالبوا بإبعاد برانكو“.

#الدوري_مع_وليد عمر السومة – لاعب #الأهلي: المعسكر الذي أقمناه قبل بداية الموسم هو الأقوى في مسيرتي.. برانكو يملك سيرة ذاتية قوية ولا أعلم سبب إخفاقه معنا.. معلومة كانت تخفى على الكثير جميع لاعبي الأهلي طالبوا بإبعاد برانكو. pic.twitter.com/o9QiKWwQ7p — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 3, 2019

#الدوري_مع_وليد عمر السومة – لاعب #الأهلي: قبل لقاء #العدالة قال لي برانكو لن أشركك حتى لا يغضب بقية اللاعبين.. برانكو فرض اللاعب الصربي دانييل علينا وعلى الجماهير كافة.. برانكو ليس سيئاً لكنه يعاند الكل وطريقته لا تناسب الأهلي.. رجالات الأهلي هي من تتخذ القرارات وليس أنا. pic.twitter.com/YSNnTudWwl — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 3, 2019

#الدوري_مع_وليد عمر السومة – لاعب #الأهلي: قبل إياب الآسيوية اجتمعت مع برانكو وطالبت بعدم إشراكي ودجانيني سوياً، عندما وصلنا الرياض قال لي "برانكو" يبدو أنك غير جاهز للقاء.. "برانكو" بارك لنا الفوز على #الهلال بالرغم من الخروج من البطولة الآسيوية!. pic.twitter.com/nIyjrYeDVb — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 3, 2019

#الدوري_مع_وليد عمر السومة – لاعب #الأهلي: المعسكر الذي أقمناه قبل بداية الموسم هو الأقوى في مسيرتي.. برانكو يملك سيرة ذاتية قوية ولا أعلم سبب إخفاقه معنا.. معلومة كانت تخفى على الكثير جميع لاعبي الأهلي طالبوا بإبعاد برانكو. pic.twitter.com/o9QiKWwQ7p — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 3, 2019

علاقتي جيدة بكل زملائي

ورفض السومة الشائعات التي نالته بأنه لديه مشاكل مع زملائه بالفريق وقال: ”علاقتي بهم على ما يرام، ولا صحة لهذه الشائعات“.

وأوضح: ”أنا فرد واحد لا أستطيع النجاح بمفردي الكرة عمل جماعي وأنا أحب زملائي، وديجانيني أفضل محترف في الدوري السعودي“.

وأضاف:“ أنا وديجانيني متفقان على أمور كثيرة، وليس هناك مشاكل وعندما اختلفت مراكزنا في الملعب أبدعنا والدليل أهدافنا“.

#الدوري_مع_وليد عمر السومة – لاعب #الأهلي: علاقتي بلاعبي الأهلي المحليين جيدة والدليل بقائي 6 أعوام، وأكثر أهدافي كانت بصناعة لاعبين سعوديين.. حسين عبدالغني وياسر المسيليم لهم أدوار كبيرة بتقارب اللاعبين من بعضهم.. حينما تحضر دجانيني للأهلي يجب عليك إنهاء خدمات عمر السومة. pic.twitter.com/xOfQ6WVDMh — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 3, 2019

#الدوري_مع_وليد عمر السومة – لاعب #الأهلي: برأيي دجانيني هو أفضل محترف أجنبي بالدوري السعودي.. للآسف جماهير الأهلي تتفاعل مع أي هاشتاق وتصدق كل ما يقال وبعض الهاشتاقات أضرت لاعبي الفريق. pic.twitter.com/Lj253hYPPO — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 3, 2019

أرفض تصريحات مرتضى منصور

من جهة أخرى رفض السومة التصريحات التي أدلى بها مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري مؤخرًا، بعد تعاقد ناديه مع المدرب السويسري كريستيان غروس.

وقال السومة: ”مرتضى منصور لديه أزمة شخصية مع غروس، ولكن نحن الأهلي ولا يصح قوله إننا سنهبط إلى الدرجة الأولى“.

وشن منصور هجومًا حادًا على غروس، وقال إن توليه تدريب الأهلي يعني ”هبوطه إن شاء الله إلى دوري الدرجة الأولى السعودي“ لأنه ضعيف فنيًا.

#الدوري_مع_وليد عمر السومة – لاعب #الأهلي: كنت رافضاً لقرار إقالة المدرب الأسبق للأهلي بابلو غويدي.. احترم مرتضى منصور ولكن أقول له من الصعب هبوط الأهلي. pic.twitter.com/St4FXSHue7 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 3, 2019

مشاكل شارة قيادة المنتخب السوري

وعن مشاكله مع أحمد الصالح في المنتخب السوري قال: “ لا يوجد خلاف بيني وبين لاعب المنتخب السوري أحمد الصالح وهو أحق بشارة القيادة، ولكن المدرب اختارني لقيادة المنتخب السوري رغم طلبي بمنحها لأحمد الصالح“.

وأوضح: نصحت إدارة الأهلي بالتعاقد مع المدافع السوري أحمد الصالح“.