عمر السومة: اجتمعت بسعود آل سويلم للانتقال إلى النصر.. وجميع لاعبي الأهلي طالبوا برحيل برانكو (فيديو)‎

عمر السومة: اجتمعت بسعود آل سويلم للانتقال إلى النصر.. وجميع لاعبي الأهلي طالبوا برحيل برانكو (فيديو)‎

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشف المهاجم السوري عمر السومة، لاعب النادي الأهلي السعودي عن مفاجأة مدوية بإعلانه الاتفاق مع الفريق الأول لكرة القدم بالنصر، للانتقال إليه.

وقال السومة في تصريحات لبرنامج ”الدوري مع وليد“، إنه عقد اجتماعًا مع سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر في قبل بداية الموسم الماضي، واتفقوا على تفاصيل العقد الجديد، لرغبته في الرحيل بسبب المشاكل العديدة داخل الأهلي.

وأشار السومة، إلى أنه بعد أن علم ماجد النفيعي، رئيس الأهلي وقتها، باجتماعه مع آل سويلم، جلس معه أكثر من مرة وأقنعه بالبقاء في صفوف الفريق.

واختتم: ”لم اشعر بالارتياح، وتحدثت مع زوجتي وطلبت مني البقاء بالأهلي طالما لم أشعر بالراحة في مفاوضات النصر“.

وانتقل السومة إلى الأهلي في 2014، قادمًا من صفوف القادسية الكويتي، حيث أصبح خلال هذه السنوات الخمس، الهداف التاريخي للراقي في الدوري السعودي للمحترفين وأبطال آسيا.

وكشف السومة أن المدرب السابق بابلو غويدي تعرض للظلم والأهلي خسر مدربًا كبيرًا، قائلًا: ”في الموسم الماضي طلبت من عبدالله بترجي مغادرة الأهلي بالإعارة ولست مرتاحًا تمامًا في الأهلي لعدم حصولنا على البطولات منذ 3 أعوام“.

رحيل برانكو

وحول العلاقة مع الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب فريقه السابق قال السومة: ”لقد أخطأ في مباراة الهلال في دوري أبطال آسيا نتج عنها الخسارة برباعية على ملعبنا، قلت له إنني على استعداد لأن أكون على دكة الاحتياط لمصلحة الفريق، إذا كانت وجهة نظره كذلك، بعد نقاش بسيط قبل المباراة“.

وأضاف: ”المدرب لم يكن يستمع لأحد، وكان يضع اللاعبين في غير أماكنهم، قبل إياب الآسيوية اجتمعت مع برانكو وطالبت بعدم إشراكي ودجانيني سويًا، عندما وصلنا الرياض قال لي ”برانكو“ يبدو أنك غير جاهز للقاء، ”برانكو“ بارك لنا الفوز على الهلال بالرغم من الخروج من البطولة الآسيوية!“.

وتابع: قبل لقاء العدالة قال لي برانكو لن أشركك حتى لا يغضب بقية اللاعبين، برانكو فرض اللاعب الصربي دانييل علينا وعلى الجماهير كافة، برانكو ليس سيئاً لكنه يعاند الكل وطريقته لا تناسب الأهلي، ومعلومة كانت تخفى على الكثير جميع لاعبي الأهلي طالبوا بإبعاد برانكو“.

علاقتي جيدة بكل زملائي

ورفض السومة الشائعات التي نالته بأنه لديه مشاكل مع زملائه بالفريق وقال: ”علاقتي بهم على ما يرام، ولا صحة لهذه الشائعات“.

وأوضح: ”أنا فرد واحد لا أستطيع النجاح بمفردي الكرة عمل جماعي وأنا أحب زملائي، وديجانيني أفضل محترف في الدوري السعودي“.

وأضاف:“ أنا وديجانيني متفقان على أمور كثيرة، وليس هناك مشاكل وعندما اختلفت مراكزنا في الملعب أبدعنا والدليل أهدافنا“.

أرفض تصريحات مرتضى منصور

من جهة أخرى رفض السومة التصريحات التي أدلى بها مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري مؤخرًا، بعد تعاقد ناديه مع المدرب السويسري كريستيان غروس.

وقال السومة: ”مرتضى منصور لديه أزمة شخصية مع غروس، ولكن نحن الأهلي ولا يصح قوله إننا سنهبط إلى الدرجة الأولى“.

وشن منصور هجومًا حادًا على غروس، وقال إن توليه تدريب الأهلي يعني ”هبوطه إن شاء الله إلى دوري الدرجة الأولى السعودي“ لأنه ضعيف فنيًا.

مشاكل شارة قيادة المنتخب السوري

وعن مشاكله مع أحمد الصالح في المنتخب السوري قال: “ لا يوجد خلاف بيني وبين لاعب المنتخب السوري أحمد الصالح وهو أحق بشارة القيادة، ولكن المدرب اختارني لقيادة المنتخب السوري رغم طلبي بمنحها لأحمد الصالح“.

وأوضح: نصحت إدارة الأهلي بالتعاقد مع المدافع السوري أحمد الصالح“.

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