تقارير: تقليص عدد المحترفين الأجانب بالدوري السعودي إلى 4 الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم بصدد إصدار قرار يقضي بتقلص عدد المحترفين الأجانب في الدوري إلى 4 لاعبين، اعتبارًا من الموسم المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”المدينة“، وفقًا لمصادرها الخاصة، فإن هيئة الرياضة خاطبت الأندية بتحديد الشرط الجزائي لفسخ عقود اللاعبين، حيث تتكفل الهيئة بتلك الصفقات وذلك تمهيدًا للقرار الذي سيصدر بتقليص عدد المحترفين إلى 4 ولتكون قيمة الشروط الجزائية واضحة ومحددة، حيث ستتكفل الهيئة الرياضية بها دون معوقات.

وكانت صحيفة ”الاقتصادية“ قد نقلت سابقًا عن عمر باخشوين، رئيس اللجنة المكلفة بدراسة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين، قوله إن لجنته قدمت مقترحًا يتمثل في تخفيض العدد على مدى ثلاثة أعوام.

وأضاف: ”قمنا بدراسة جميع الجوانب المتعلقة بمشاركة اللاعبين الأجانب في الأندية السعودية، وخلصنا إلى مقترح يطبق على مدى ثلاثة أعوام، إذ يتم تخفيض عددهم تدريجيًا، ويتم إبلاغ الأندية بذلك بشكل رسمي“.

وأشار باخشوين إلى أن الهدف من تخفيض عدد اللاعبين الأجانب بشكل تدريجي هو ضمان عدم تأثر الأندية ماليًا، وتهيئتها للتعاقد مع لاعبين محليين يحلون مكانهم. وأضاف ”فضلنا أن يكون التخفيض بشكل تدريجي بحيث يتم إبلاغ الأندية رسميًا بعدد اللاعبين الذين سيتم تخفيضهم كل عام، حتى نعطي مجالًا لإداراتها إذا تعاقدت أن تأخذ في الحسبان العدد المسموح به، حتى لا ترتبط بعقود طويلة مع لاعبين أجانب“.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري، إلى سبعة لاعبين ولاعب ”مواليد“ واحد لكل نادٍ.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا يفيد بتفاصيل القرار، حيث اعتمد مجلس إدارة الاتحاد عدد اللاعبين الأجانب والمحترفين للموسم المقبل ليصبح سبعة لاعبين أجانب وواحد مواليد لأندية الدوري السعودي للمحترفين، وأربعة أجانب لأندية الدرجة الأولى وواحد مواليد، واثنين لأندية الدرجة الثانية واثنين مواليد.