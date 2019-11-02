هل يكفي فوز نادي النصر على الفيصلي لانتزاع صدارة ترتيب الدوري السعودي من الهلال؟.. وليد الفراج يوضح (فيديو)

علق الإعلامي وليد الفراج، عبر برنامج ”الدوري مع وليد“، على فوز نادي النصر على أبها برباعية نظيفة، اليوم السبت، في الدوري السعودي.

وقال الفراج: ”انتهى اليوم 28% من دوري الأمير محمد بن سلمان، المهم في نتائج مباريات اليوم هي مباراة النصر وأبها، لأنه لو فاز في المباراة المقبلة ضد الفيصلي سيتساوى نقطيًا مع المتصدر الهلال، ولكن لن يتصدر الفريق النصراوي ترتيب الدوري بحسب نظام البطولة“.

وأضاف: ”نظام البطولة ليس بالمواجهات المباشرة وهذا يحدث في نهاية الدوري، وصراع الأهداف حاليا هو ما يحسم صراع الصدارة، وحتى المباراة المؤجلة لن تؤثر على صدارة الدوري“.

وتابع: ”النصر يتصدر في حالة واحدة، إذ يحتاج للفوز على الفيصلي بنتيجة 7-0 لانتزاع الصدارة من الهلال.. فوز النصر اليوم على أبها يعطي جرس إنذار للجميع ”أنا جااااي“.

#الدوري_مع_وليد #وليد_الفراج: انتهى 28% من دوري MBS، المهم في نتائج مباريات اليوم هي مباراة #النصر لأنه لو فاز في المباراة المقبلة أمام #الفيصلي سيتساوى نقطياً مع المتصدر #الهلال، ولكن لن يتصدر الفريق النصراوي ترتيب الدوري بحسب نظام البطولة. pic.twitter.com/BKRNqbZzE0 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 2, 2019

وواصل فريق النصر السبت مطاردته الشرسة للهلال متصدر الدوري السعودي لكرة القدم.

واكتسح النصر ضيفه أبها بأربعة أهداف دون رد، في ختام مباريات الجولة التاسعة للمسابقة المحلية.

قدم النصر أداءً قويًا في الشوط الأول، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف، (هدفين) عن طريق المغربي عبد الرزاق حمد الله، والثاني له من ضربة جزاء في الدقيقتين 8 و45+1، ويحيي الشهري في الدقيقة 26.

وأضاف النصر الهدف الرابع في الشوط الثاني من المباراة عبر المغربي نور الدين أمرابط في الدقيقة 58.

وبالانتصار على أبها ارتفع رصيد النصر إلى النقطة رقم 17 ليحتل بها المركز الثاني في رحلة الدفاع عن لقبه، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر الهلال، مع بقاء مباراة مؤجلة لكتيبة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

هذه المباراة المؤجلة من المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، أمام الفيصلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

الفيصلي يُعد مفاجأة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث بالتساوي مع النصر بنفس عدد النقاط، 17 لكل منهما، مما يجعل المهمة ليست بالسهلة على الإطلاق لزملاء يحيى الشهري ويجعلنا أمام مباراة يتوقع أن تكون مثيرة.

ويتصدر المسابقة فريق الهلال برصيد 20 نقطة.

في حين تجمد رصيد أبها عند 11 نقطة في المركز التاسع بالتساوي مع الرائد.

ويحمل النصر لقب النسخة الأخيرة للدوري السعودي، بينما يعد الهلال أكثر من توج به في 15 مناسبة.