هنك تين كات يقترب من تدريب نادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب المدرب الهولندي المخضرم هنك تين كات من تولي تدريب نادي الاتحاد السعودي، الذي انفصل عن مدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.

وبحسب صحيفة ”عكاظ“ السعودية، فإن هنك تين كات اقترب من قيادة نادي الاتحاد، وأضافت الصحيفة أن إدارة العميد أنهت الاتفاق مع المدرب الهولندي لقيادة الفريق بعد التوقف الدولي.

ويتولى تدريب الاتحاد حاليًا المدرب المحلي محمد العبدلي، في حين نقلت تقارير عن أنمار الحائلي رئيس الاتحاد قوله إن المدير الفني الجديد، سيصل إلى جدة هذا الأسبوع، ونفى الحائلي أن يكون المدرب الجديد، هو البرتغالي جوزيه غوميز مدرب الأهلي والتعاون الأسبق.

ويملك هنك تين كات مسيرة تدريبية طويلة، إذ درّب أندية تشيلسي الإنجليزي، وباناثينايكوس اليوناني، وشباب الأهلي دبي والوحدة والجزيرة الإماراتية، وسبارتا روتردام الهولندي، وشاندونغ ليونينغ الصيني.

ويقبع الاتحاد في المركز الثالث عشر على لائحة ترتيب الدوري السعودي، بعدما حصد 9 نقاط من 3 انتصارات و6 خسائر، ويتقدم بـ5 نقاط عن المركز الأخير، ويتأخر بـ11 نقطة عن الهلال المتصدر.

ومنذ فوزه 3/1 على التعاون، خسر الاتحاد 1/2 أمام الحزم، و0/1 أمام الوحدة، و1/2 أمام أبها، و1/2 أمام الأهلي.

ويلعب الاتحاد مع الوصل الإماراتي غدًا الإثنين، في إياب دور الـ16 من البطولة العربية للأندية الأبطال، علمًا أن العميد فاز 2/1 في الإمارات.