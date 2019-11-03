هل يتولى سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد السابق قيادة نادي الاتحاد السعودي؟

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، دخلت في مفاوضات مع الأرجنتيني سانتياغو سولاري، مدرب ريال مدريد السابق، لقيادة ”العميد“ خلال الفترة المقبلة.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قررت إقالة التشيلي لويس سييرا بعدما تعرض الفريق لخسائر متتالية في بطولة الدوري السعودي، بجانب الخروج من دور الـ8 من بطولة دوري أبطال آسيا على يد الهلال.

وفقًا لما نشرته صحيفة ”آس“ الإسبانية، فإن نادي الاتحاد السعودي دخل في مفاوضات مع سولاري لتدريب الفريق، ولكن بسبب راتبه المرتفع تم صرف النظر عن التعاقد معه.

وأضافت الصحيفة، أنه بعد فشل المفاوضات مع سانتياغو سولاري اتجه أنمار الحائلي، رئيس اتحاد جدة، إلى البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب ألميريا الإسباني، والذي يملك خبرة في الدوري السعودي بعدما قدم نتائج إيجابية مع نادي التعاون في الموسم الماضي.

يذكر أن الأرجنتيني سولاري تم تعيينه كمدرب مؤقت في ريال مدريد خلال الموسم الماضي بعد إقالة جولين لوبيتيغي، ونظراً للنتائج الإيجابية التي قدمها برفقة الملكي أصبح المدرب الرسمي، إلا أن النتائج تراجعت وتمت إقالته في مارس 2019.

ويعاني نادي الاتحاد خلال السنوات الأخيرة، تخبطًا في القرارات الإدارية، أدت إلى هبوط حاد في المستوى العام للفريق، لتصل به الحال للمنافسة على الهبوط كما حدث الموسم الماضي، فضلًا عن تغيير 3 مدربين خلال 2018، وصولًا إلى الوقت الراهن حيث يقبع ”العميد“ في المركز الـ 13 برصيد 9 نقط من 9 مباريات، حقق الفوز 3 مرات وتعرض للخسارة في 6 لقاءات أخرى.

???? تصريح أنمار الحائلي كاملاً ؛ – 10 أيام والمدرب يصل لجدة

– ليت المشكلة إدارية عشان استطيع حلها

– 8 أسابيع وستشاهدون فريق كاملاً في الشتوية

– القدرة المالية موجودة لدينا pic.twitter.com/FW27uIMJnS — صحيفة اتي تايقرز (@itti_Tigers) October 31, 2019

تصريحات الحائلي

وكان أنمار الحائلي شدد على ثقته في إعادة الفريق إلى المسار الصحيح خلال الفترة المُقبلة، وذلك بعد هزيمة الفريق أمام النادي الأهلي في ديربي جدة.

ووعد الحائلي جماهير الفريق بإجراء تغييرات كبيرة على مستوى اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الحائلي في تصريحات تلفزيونية: ”حاليًّا أتواصل مع لاعبين قدامى في العميد من أصحاب الرؤى الفنية الجيدة والمدرب الجديد سيكون مع الفريق في غضون أيام قليلة“.

وكشف الحائلي عن موعد قدوم المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول، وقال إن المدرب الجديد سيصل لجدة خلال 10 أيام، مضيفًا أن الاتحاد لا يسعى للتعاقد مع مدرب ليكون مدربًا مؤقتًا، ولن يستقدم أي لاعب أجنبي إلا بعد اختياره بعناية كبيرة.

وأضاف ”لدينا المال، وسنغير الفريق بعد 8 أسابيع وسترون ذلك، ومشكلة الاتحاد ليست إدارية، ولكنها فنية بحتة، وأخطأنا حينما منحنا سييرا الصلاحيات كافة“.

وعن غياب الجماهير قال الرئيس الاتحادي، إنه ليس له علاقة بتفريغ المدرجات في ملعب الجوهرة مشدداً على أنه دائمًا ما يقف إلى صف الجمهور الاتحادي.