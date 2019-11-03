أهداف مباراة الهلال ضد عرعر.. 4/1 للزعيم (فيديو)

أنهى نادي الهلال الشوط الأول من مباراته مع عرعر، في الدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بالتقدم 1/0، اليوم الأحد.

وفشل لاعبو الهلال بزيارة الشباك، إذ جاء الهدف بالنيران الصديقة، بعدما سجل عادل هماني لاعب عرعر هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45.

وأضاف المخضرم محمد الشلهوب الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 58.

وعزز كارلوس إدواردو تقدم الهلال بالهدف الثالث في الدقيقة 81.

وسجل هتان باهبري الهدف الرابع للهلال، في الدقيقة 9090+1، قبل أن يسجل فهران فالح العنزي هدف عرعر الوحيد في الدقيقة 90+4.

كاس خادم الحرمين الشريفين : الهلال 1 – 0 عرعر | هدف المدافع في مرماه ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/UwJdmzYMAd تابع حسابي الاساسي @arbhdd pic.twitter.com/LnodfAT7gG — اهداف الدوري السعودي (@ggo_l2) November 3, 2019

كاس خادم الحرمين الشريفين : الهلال 2 – 0 عرعر | هدف محمد الشلهوب رااااائع كاملا مع الاعادات ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/UwJdmzYMAd تابع حسابي الاساسي @arbhdd pic.twitter.com/5LGCzp8ihS — اهداف الدوري السعودي (@ggo_l2) November 3, 2019

كاس خادم الحرمين الشريفين : الهلال 3 – 0 عرعر | هدف ادواردو ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/UwJdmzYMAd تابع حسابي الاساسي @arbhdd pic.twitter.com/k5n22NBKsT — اهداف الدوري السعودي (@ggo_l2) November 3, 2019

كاس خادم الحرمين الشريفين : الهلال 4 – 0 عرعر | هدف هتان باهبري ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/UwJdmzYMAd

تابع حسابي الاساسي @arbhdd pic.twitter.com/aBNGnbs7UC — اهداف الدوري السعودي (@ggo_l2) November 3, 2019

كاس خادم الحرمين الشريفين : الهلال 4 – 1 عرعر | هدف عرعر الاول ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/UwJdmzYMAd تابع حسابي الاساسي @arbhdd pic.twitter.com/DLpoqwiVvJ — اهداف الدوري السعودي (@ggo_l2) November 3, 2019

وفي أبرز مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين يلعب الهلال مع عرعر، والوحدة مع الشرق، والأهلي مع الجندل، والفتح مع الانتصار، والاتحاد مع الرياض، والنصر مع عفيف، والشباب مع طبرجل.

يشار إلى أن الاتحاد حامل لقب الموسم الماضي من البطولة بالفوز 3/1 على الفيصلي في المباراة النهائية، في حين أن الأهلي أكثر الأندية تحقيقًا للقب برصيد 13 لقبًا.

وفي أولى مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين صعد نادي جدة إلى ربع النهائي، بعد فوزه 2/1 على حطين، في وقت سابق من اليوم الأحد.