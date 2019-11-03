تشكيلة نادي الهلال المتوقعة ضد عرعر اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

يواجه نادي الهلال نظيره عرعر، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات مباريات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب جامعة الملك سعود.

ويتطلع الهلال إلى التأهل إلى مرحلة الـ32 من كأس الملك، لمصالحة جماهيره بعد العودة من الأحساء بتعادل مخيب للآمال بعد مواجهة الفتح بنتيجة (3/3)، ضمن المرحلة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وقبلها الخسارة من النصر 1 /2، لكنه لم يؤثر على مركزه في صدارة ترتيب الدوري السعودي بـ20 نقطة.

وتعد هذه المباراة الأخيرة للهلال قبل خوض ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت المقبل أمام أوراوا الياباني، ويسعى الهلال للتتويج بكأس الملك للمرة التاسعة بعد فوزه بثمانية ألقاب يعود آخرها إلى عام 2017.

وقرر الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للزعيم، استبعاد الخماسي عبد الله المعيوف، وياسر الشهراني، وكاريلو، وجيوفينكو وجانغ هيون سو، من قائمة المباراة.

وينتظر أن يستعين لوشيسكو بمجموعة من البدلاء في لقاء عرعر، تجهيزًا لهم للنهائي الآسيوي، لإراحة القائمة الأساسية التي تعاني الإرهاق لكثرة المباريات خلال الفترة الماضية.

ويتوقع ألا يجد الهلال أي صعوبة في تجاوز ضيفه عرعر والذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية في المجموعة B برصيد 8 نقط، إذ يُعدّ هذا اللقاء هو الأول تاريخيًّا بين الفريقين، إلا أن مواجهات خروج المغلوب قد تحضر فيها المفاجأة رغم الفوارق الفنية التي تصب لصالح الهلال.

ويُعدّ نادي عرعر القادم من شمال المملكة والذي يلعب في القسم الثاني من أندية دوري الدرجة الثانية السعودي من الفرق الصاعدة في المواسم الأخيرة ويحتل المرتبة الثالثة في دوري الدرجة الثانية وتعد هذه أول مباراة رسمية يلعبها الفريق أمام الهلال إحدى فرق الطليعة في الدوري السعودي الممتاز على تاريخه.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الهلال وعرعر على ملعب جامعة الملك سعود ”محيط الرعب“، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ 6:45 بتوقيت القاهرة والـ7:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع المباراة في دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين عبر قناة السعودية الرياضية الأولى بتعليق بلال علام.

التشكيل المتوقع للهلال ضد عرعر:

حراسة المرمى: محمد الواكد

خط الدفاع: حسن كادش، محمد جحفلي، عبدالله الحافظ، أمير كردي

خط الوسط: جوستافو كويلار، ناصر الدوسري، هتان باهبري، محمد الشلهوب

خط الهجوم: كارلوس إدواردو، صالح الشهري.