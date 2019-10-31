نادي الهلال ينتزع تعادلًا دراميًا مع الفتح في الدوري السعودي (فيديو)

واصل نادي الهلال نتائجه المخيبة في الدوري السعودي، بعدما تعادل 3/3 مع مضيفه الفتح، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.
وكان الفتح البادئ بالتسجيل بتوقيع مهاجمه المغربي مروان سعدان من ركلة جزاء، في الدقيقة الثامنة، احتسبها حكم المباراة بعد لمسة يد على ياسر الشهراني.
وأدرك صالح الشهري التعادل للهلال من تسديدة في الدقيقة 22، في حين سجل البرازيلي كارلوس إدواردو هدف التقدم للهلال في الدقيقة 34، بتسديدة متقنة.
لكن ميتشيل تي فريدي سجل هدفًا رائعًا للفتح في الدقيقة 82، وعاد ميتشيل تي فريدي وسجل الهدف الثاني وله والثالث للفتح في الدقيقة 88.
وأدرك بافيتيمبي غوميز التعادل للهلال من ضربة جزاء في الدقيقة 90+5.
ورفع التعادل رصيد الهلال إلى 20 نقطة، لكنه ظل في الصدارة، متقدمًا بـ3 نقاط عن الأهلي الذي تغلب على الاتحاد في قمة الجولة التاسعة، في المقابل تجمد رصيد الفتح، حامل لقب الدوري السعودي موسم 2012/2013، عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر، قبل الأخير.
د8’هدف لـ #الفتح! ⚽
#مروان_سعدان يسجل الهدف الاول
#الفتح 1 : 0 #الهلال
#الفتح_الهلال
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/grUiE2wH8C
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 31, 2019
د22’هدف لـ #الهلال! ⚽
#صالح_الشهري يسجل الهدف الاول
#الفتح 1 : 1 #الهلال
#الفتح_الهلال
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/EpW2USEUSF
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 31, 2019
د34’هدف لـ #الهلال! ⚽
#ادواردو يسجل الهدف الثاني
#الفتح 1 : 2 #الهلال
#الفتح_الهلال
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/9ah3xOkc8A
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 31, 2019
د77’هدف لـ #الفتح ! ⚽
#ميتشل يسجل الهدف الثاني
#الفتح 2 : 2 #الهلال
#الفتح_الهلال
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/l2051xvmDC
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 31, 2019
د88’هدف لـ #الفتح ! ⚽
#ميتشل يسجل الهدف الثالث
#الفتح 3 : 2 #الهلال
#الفتح_الهلال
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/wKtAFq2RkB
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 31, 2019