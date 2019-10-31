نادي الهلال ينتزع تعادلًا دراميًا مع الفتح في الدوري السعودي (فيديو)

واصل نادي الهلال نتائجه المخيبة في الدوري السعودي، بعدما تعادل 3/3 مع مضيفه الفتح، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الفتح البادئ بالتسجيل بتوقيع مهاجمه المغربي مروان سعدان من ركلة جزاء، في الدقيقة الثامنة، احتسبها حكم المباراة بعد لمسة يد على ياسر الشهراني.

وأدرك صالح الشهري التعادل للهلال من تسديدة في الدقيقة 22، في حين سجل البرازيلي كارلوس إدواردو هدف التقدم للهلال في الدقيقة 34، بتسديدة متقنة.

لكن ميتشيل تي فريدي سجل هدفًا رائعًا للفتح في الدقيقة 82، وعاد ميتشيل تي فريدي وسجل الهدف الثاني وله والثالث للفتح في الدقيقة 88.

وأدرك بافيتيمبي غوميز التعادل للهلال من ضربة جزاء في الدقيقة 90+5.

ورفع التعادل رصيد الهلال إلى 20 نقطة، لكنه ظل في الصدارة، متقدمًا بـ3 نقاط عن الأهلي الذي تغلب على الاتحاد في قمة الجولة التاسعة، في المقابل تجمد رصيد الفتح، حامل لقب الدوري السعودي موسم 2012/2013، عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر، قبل الأخير.