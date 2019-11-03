تقارير: حسين عبدالغني سيعلن اعتزاله كرة القدم بعد مباراة الأهلي والجندل

كشفت تقارير صحفية، أن حسين عبدالغني، ظهير أيسر النادي الأهلي السعودي، اتخذ قرارًا رسميًّا باعتزال كرة القدم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”البلاد“، يوم الأحد، فإن عبدالغني قرر اعتزال كرة القدم، بعد مباراة الأهلي والجندل المقرر لها، الثلاثاء المقبل.

ويستقبل الأهلي نظيره الجندل، الثلاثاء المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن مبارات دور الـ 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء قرار عبد الغني بالاعتزال، بعد ابتعاده عن المشاركة مع الفريق منذ انطلاق الموسم الجاري.

وكان المدرب السويسري كريستيان جروس في أول مهمة رسمية له لتدريب الأهلي، أعاد قائد الفريق حسين عبدالغني، والذي دخل التدريبات الجماعية بعد أن تم إبعاده بقرار فني وانضباطي من المدرب الوطني صالح المحمدي، بعد أول تدريب أشرف عليه.

يذكر أن حسين عبد الغني هو أحد ناشِئي فريق الأهلي، وحقق مع الفريق العديد من الألقاب المحلية والعربية، كما لعب في صفوف النصر ونيو شاتل السويسري.

وخاض عبد الغني مع الأهلي 305 مباريات حتى الآن، سجل خلالها 32 هدفًا.