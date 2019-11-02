تقارير: النادي الأهلي السعودي قد يتخذ إجراءات تأديبية ضد الجزائري يوسف البلايلي

كشفت تقارير صحفية، على أن إدارة النادي الأهلي السعودي، بصدد اتخاذ إجراء تأديبي ضد الجزائري يوسف البلايلي، جناح الفريق، بسبب ما حدث منه على هامش مباراة الفريق الأول ضد الاتحاد.

وفاز الأهلي بهدفين مقابل واحد على الاتحاد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الشرق الأوسط“، فإن مسؤولي الأهلي، غاضبون بشدة من تصرف البلايلي، أثناء استبداله في مباراة الاتحاد، عندما رفض السلام على مدربه السويسري كريستيان جروس.

مافيه أيّ مبرر لتصرف البلايلي .. قلة حياء

يوسف أسوء لاعب في مباراة اليوم pic.twitter.com/p0lb3BbQHX — Az (@Leader_Azooz) October 31, 2019

وشددت الصحيفة، على أن إدارة الأهلي، تسعى بهذه الإجراءات التأديبية، لمنع البلايلي، من تكرار تصرفاته المسيئة، خاصة أن ما حدث في مباراة الاتحاد، لم يكن المرة الأولى التي يخرج فيها اللاعب عن النص عند استبداله.

كما أوضحت صحيفة ”الرياضية“، أن الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على فريق الكرة، يخطط لجمع المدرب كريستيان جروس مع البلايلي على طاولةٍ واحدة لإزالة أسباب عدم ارتياح اللاعب في النادي وسيتواصل الأمير منصور خلال ساعاتٍ مع بلايلي لمعرفة سبب طلبه الاجتماع به على أن يجتمعا لاحقًا بحضور جروس.

كلام خطير جدًا من يوسف البلايلي:"فيه أمور يجب نقاشها مع الإدارة."

طلع من الملعب بدري وتصريح ماله داعي .. pic.twitter.com/dGW5hE7pzp — Az (@Leader_Azooz) October 31, 2019

يذكر أن البلايلي، البالغ 27 عامًا، طلب عقد جلسة مع الأمير منصور بن مشعل، المشرف على فريق الكرة بالأهلي، للحديث عن بعض الأمور الذي قال إنه تجعله غير سعيد داخل النادي.

وانتقل البلايلي، إلى صفوف النادي الأهلي، في الصيف الحالي، قادمًا من صفوف الترجي الرياضي التونسي، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بـ3 ملايين يورو تقريبًا.