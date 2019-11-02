نادي الاتحاد السعودي يقترب من التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه غوميز 

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي استقرت على التعاقد مع المدير الفني القادم للفريق، والذي سيخلف التشيلي لويس سييرا.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”عكاظ“، فإن مدرب التعاون والأهلي السابق جوزيه غوميز هو الأقرب لتولي قيادة الفريق، وإن المفاوضات معه وصلت إلى مراحل متقدمة.

وبحسب الصحيفة، فإنه من المنتظر الإعلان الرسمي عن تولي غوميز تدريب الاتحاد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وسبق للمدرب غوميز أن تولى تدريب النادي الأهلي وحقق معهم لقب كأس السوبر، كما حقق إنجازات مميزة لفريق التعاون، كان أبرزها تأهله للبطولة الآسيوية.

وسيخلف البرتغالي غوميز، التشيلي لويس سييرا الذي فشل في قيادة الاتحاد نحو نتائج جيده بعد هزائمه في الدوري وخروجه من الآسيوية.

ويحتل الاتحاد في الوقت الحالي المركز الثالث عشر من أصل 16 ناديًا يشارك في المسابقة، إذ متوقع إجراء تغييرات إدارية قوية في الفريق.