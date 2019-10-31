أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي يكشف موعد وصول المدرب الجديد (فيديو)

اعتذر أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد لجماهير فريقه عقب الخسارة التي مني بها أمام غريمه الأهلي بهدفين لهدف في مباراة الفريقين بالجولة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين .

ووعد الرئيس الاتحادي ، جماهير فريقه بإجراء غربلة شاملة في صفوف اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية القادمة مشددا على أنهم في العميد يملكون المال لإجراء هذا التغيير .

وكان الاتحاد قد مني بالهزيمة أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين لهدف في مباراة الجولة التاسعة ضمن مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين .

وتحدث الحائلي عن مدرب الفريق القادم حيث قال أنه سيل للنادي في غضون 10 أيام مشدداً أنه يتواصل مع لاعبين قدامى من أبناء النادي ممن يملكون الخبرات لاستطلاع رأيهم في قائمة المرشحين .

وعن غياب الجماهير قال الرئيس الاتحادي إنه ليس له علاقة بتفريغ المدرجات في ملعب الجوهرة مشدداً على أنه دائماً يقف إلى صف الجمهور الاتحادي.

#الديوانيه أنمار الحائلي — رئيس نادي #الاتحاد:

اتمنى لو مشكلة الاتحاد إدارية لكي أحلها .. مشكلة الاتحاد فنية بحتة .. أخطأنا خطأ "جسيم" بتسليم سييرا كافة الصلاحيات.. 8 أسابيع وسيتم تغيير شكل الاتحاد pic.twitter.com/HuHT4YeM8p — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 31, 2019

#الديوانيه أنمار الحائلي — رئيس نادي #الاتحاد:

أنا أعمل وحيدًا في الاتحاد ولا يوجد أي شخص .. أتمنى عدم تركي ودعمي .. وأعدهم بتصحيح الأمور. pic.twitter.com/zoRi2dWERM — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 31, 2019

#الديوانيه أنمار الحائلي — رئيس نادي #الاتحاد:

أقسم بالله لم أطلب تفريغ المدرجات.. وأكثر شيء "ندمان" عليه هو استمرار سييرا .. ولم أسقط على إدارة لؤي ناظر لكني كنت أتسائل عن ماذا قدم؟ pic.twitter.com/aIhzASBnpH — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 31, 2019

الجدير بالذكر أنه بعد فوز الأهلي فقد رفع الفريق رصيده إلى 17 نقطة في وصافة جدول الترتيب مؤقتاً، فيما تراجع الاتحاد إلى المركز الثاني عشر بـ9 نقاط.