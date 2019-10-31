أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي يكشف موعد وصول المدرب الجديد (فيديو)

أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي يكشف موعد وصول المدرب الجديد (فيديو)

المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

اعتذر أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد لجماهير فريقه عقب الخسارة التي مني بها أمام غريمه الأهلي بهدفين لهدف في مباراة الفريقين بالجولة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين .

ووعد الرئيس الاتحادي ، جماهير فريقه بإجراء غربلة شاملة في صفوف اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية القادمة مشددا على أنهم في العميد يملكون المال لإجراء هذا التغيير .

وكان الاتحاد قد مني بالهزيمة أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين لهدف في مباراة الجولة التاسعة ضمن مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين .

وتحدث الحائلي عن مدرب الفريق القادم حيث قال أنه سيل للنادي في غضون 10 أيام مشدداً أنه يتواصل مع لاعبين قدامى من أبناء النادي ممن يملكون الخبرات لاستطلاع رأيهم في قائمة المرشحين .

وعن غياب الجماهير قال الرئيس الاتحادي إنه ليس له علاقة بتفريغ المدرجات في ملعب الجوهرة مشدداً على أنه دائماً يقف إلى صف الجمهور الاتحادي.

الجدير بالذكر أنه بعد فوز الأهلي فقد رفع الفريق رصيده إلى 17 نقطة في وصافة جدول الترتيب مؤقتاً، فيما تراجع الاتحاد إلى المركز الثاني عشر بـ9 نقاط.

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