WWE كراون جول: نتاليا وليسي إيفانز تظهران بملابس محتشمة في أول نزال نسائي بالسعودية (فيديو)

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دخلت النجمة نتاليا التاريخ بعدما فازت في أول نزال في تاريخ المملكة العربية السعودية على حساب لايسي إيفانز.