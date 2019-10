WWE كراون جول: نتاليا وليسي إيفانز تظهران بملابس محتشمة في أول نزال نسائي بالسعودية (فيديو)

دخلت النجمة نتاليا التاريخ بعدما فازت في أول نزال مصارعة نسائي في تاريخ المملكة العربية السعودية على حساب ليسي إيفانز.

وظهرت نتاليا وليسي إيفانز بملابس محتشمة في أول نزال نسائي في عرض جوهرة التاج بالسعودية

ونجحت بالنهاية نتاليا في حسم المواجهة لصالحها بعد تنفيذ حركة ”شارب شوتر“ ضد خصمتها التي لم تستطع مقاومة ذلك لتعلن استسلامها.

An unforgettable night for @NatbyNature , @LaceyEvansWWE , and the entire @WWEUniverse . #WWECrownJewel pic.twitter.com/1MvvCxWVHd

A history-making win for @NatbyNature at #WWECrownJewel! pic.twitter.com/zDkmj5gwF3

— WWE (@WWE) October 31, 2019