WWE كراون جول: نتاليا وليسي إيفانز تظهران بملابس محتشمة في أول نزال نسائي بالسعودية (فيديو)

WWE كراون جول: نتاليا وليسي إيفانز تظهران بملابس محتشمة في أول نزال نسائي بالسعودية (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

دخلت النجمة نتاليا التاريخ بعدما فازت في أول نزال مصارعة نسائي في تاريخ المملكة العربية السعودية على حساب ليسي إيفانز.

وظهرت نتاليا وليسي إيفانز بملابس محتشمة في أول نزال نسائي في عرض جوهرة التاج بالسعودية

ونجحت بالنهاية نتاليا في حسم المواجهة لصالحها بعد تنفيذ حركة ”شارب شوتر“ ضد خصمتها التي لم تستطع مقاومة ذلك لتعلن استسلامها.

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