أزمة تطفو على السطح بين عبدالرزاق حمدالله ونورالدين أمرابط في مباراة النصر ضد أبها (فيديو)

التقطت عدسات القناة الرياضية السعودية، أزمة حدثت بين الثنائي المغربي نورالدين أمرابط ومواطنه عبدالرزاق حمدالله، خلال مباراة النصر ضد أبها، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة التاسعة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي على ملعب فيصل بن فهد.

وبدأت الأزمة مع ركلة الجزاء التي حصل عليها النصر وأراد نورالدين أمرابط تسديدها لكن حمدالله تدخل وقرر تسجيلها ليرفع رصديه التهديفي وظهرت علامات الغضب على مواطنه أمرابط، وبالفعل سجل الهدف حمدالله ليرفع رصيده التهديفي إلى 6 أهداف.

ورد أمرابط الأمر لحمدالله بتفضيله إحراز الهدف الرابع للنصر على التمرير لمواطنه حمدالله ليضع كرة ”الهاتريك“ وحاول يحيى الشهري معاتبته وظهر عليه الضيق.

وقال مغرد يدعى مراد: ”حمدالله يبحث عن أرقام فردية وما همه مصلحة الفريق ولا خدمة زملائه، كثير من أهداف حمدالله كانت بصناعة من أمرابط ومع هذا رفض أن أمرابط يلعب البلنتي“.

حمدالله يبحث عن ارقام فرديه وما همه مصلحة الفريق ولا خدمة زملائه

كثير من اهداف حمدالله كانت بصناعة من مرابط ومع هذا رفض ان مرابط يلعب البلنتي!!@NAmrabat53 #حمداللهvsمرابط https://t.co/jQT4uW2WPV — مُراد | morad (@morad_777) November 2, 2019

واقتنص نادي النصر فوزًا مهمًا أمام ضيفه أبها، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح الدولي المغربي عبدالرزاق حمد الله أهداف اللقاء عند الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، بعدما تلقى كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق نور الدين أمرابط، ليسجلها في مرمى أبها بسهولة.

وفي الدقيقة 26 سجل يحيى الشهري الهدف الثاني لنادي النصر، بعدما تلقى تمريرة سحرية من أمرابط، ليضعها على يسار الحارس.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق، احتسب حكم اللقاء فيكتور كاساي ركلة جزاء لنادي النصر، سجل من خلالها حمد الله الهدف الثالث للنصر والثاني له في اللقاء.

وفي الشوط الثاني، واصل نادي النصر سيطرته على اللقاء، حتى تمكن أمرابط من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 58، بعدما تلقى تمريرة مميزة من بيتروس ليضعها في المرمى بسهولة.

وشهد اللقاء مشاركة الدولي النيجيري أحمد موسى عند الدقيقة 82، لأول مرة بعدما غياب قرابة الشهرين بسبب الإصابة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد نادي النصر إلى 17 نقطة في المركز الثاني، من 8 مباريات فقط، خلف الهلال المتصدر بـ 20 نقطة، فيما تجمد رصيد أبها عند 11 نقطة في المركز التاسع.