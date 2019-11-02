جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد أهداف عبدالرزاق حمدالله في مباراة النصر وأبها (صورة)

افتتح عبدالرزاق حمدالله التسجيل لنادي النصر في شباك أبها، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة التاسعة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي على ملعب فيصل بن فهد.

ورفع حمدالله سجله التهديفي إلى 6 أهداف، ويتصدر القائمة البرازيلي كارولس إدواردو نجم الهلال برصيد 8 أهداف.

ويحتل النصر المركز السادس برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات، وتعادل في مواجهتين وخسر لقاء وحيدًا، في حين يملك أبها 11 نقطة بالمركز الثامن من 3 انتصارات، تعادل في مواجهتين وخسر 3.

حقق العالمي فوزًا غاليًا على مضيفه الهلال بهدفين مقابل هدف، في ديربي الرياض من الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على ملعب جامعة الملك سعود، وبهذه النتيجة يحتل النصر المركز الخامس في ترتيب الجدول برصيد 14 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الزعيم المتصدر، متساويًا مع الأهلي صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف.

بدأ أبها الموسم بداية جيدة إلى حد ما، ففي مباراته الأخيرة نجح في اقتناص ثلاث نقاط غالية من العميد على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة (2-0)، ليُصبح بذلك في المركز الثامن برصيد 11 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادلين، وخسر الفريق مباراتين حتى الآن في الدوري بعد أن خاض 8 مباريات.

سجل عبدالرزاق حمد الله 55% من أهداف النصر في دوري المحترفين السعودي منذ أول هدف للمغربي في المنافسة في 24 سبتمبر 2018 (38\69) – ولم يسجل أي لاعب آخر في الفريق أكثر من 8 أهداف خلال الفترة نفسها.