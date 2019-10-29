عبدالرزاق حمدالله نجم نادي النصر السعودي يقترب من العودة لصفوف منتخب المغرب 

قدم عبدالعزيز بغلل، عضو شرف نادي النصر السعودي، مكافأة مالية ضخمة للاعبي فريقه عقب فوزهم على الهلال في الجولة الثامنة من الدوري.

وكانت مباراة الهلال والنصر قد انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف ليرفع الفريق رصيده للنقطة 14، في حين يستقر منافسه عند النقطة 19 علمًا بأن للنصر مباراة مؤجلة.

وأعلن الشرفي النصراوي عبر حسابه على ”تويتر“ تقديم مكافأة تصل لنحو 660 ألف ريال للاعبين.

من جهة أخرى، قالت تقارير صحفية، إن مدرب المنتخب المغربي وحيد خاليلوزيتش قد طلب ضم عبدالرزاق حمدالله في المُباراتين المقبلتين من أمام ليبيا وبوروندي.

وقاد حمدالله فريقه لهزيمة الهلال على أرضه ورسط جماهيره بعد تسجيله لهدفي الفوز لفريقه.

وحمد الله، دخل في خلافات مع زملائه اللاعبين في منتخب المغرب، خلال المعسكر الإعدادي لكأس أمم إفريقيا 2019، حيث أنسحب ورفض المشاركة في هذا الحدث القاري الكبير.

وكشف موقع ”راديو مارس“، عن أن المدير الفني لمنتخب المغرب، قرر استدعاء حمد الله، إلى المعسكر القادم، خلال فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر، وذلك بعد تألقه أمام الهلال، وفي ذلك معاناة أسود الأطلس، من عقم تهديفي واضح.

وأشار الموقع، إلى أنه بالإضافة لحمد الله، قرر خاليلوزيتش، استدعاء المهاجم يوسف العربي، مهاجم الهلال الأسبق وأولمبياكوس اليوناني الحالي.

يذكر أن القائمة الجديدة لمنتخب المغرب، ستضم وفقًا للموقع، 14 لاعبًا ينشطون في الدوري المحلي لكرة القدم.