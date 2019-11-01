خالد الغامدي يحتفل على طريقة محمد صلاح .. ويوجه رسالة إلى عبدالرزاق حمدالله وعمر السومة (فيديو)‎

وجّه خالد الغامدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفيصلي السعودي، رسالة إلى الفرنسي بافيتميبي غوميز مهاجم الهلال، والمغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر، وعمر السومة هداف الأهلي.

وقال الغامدي خلال تصريحات تلفزيونية:“رسالتي إلى غوميز، وحمدالله، والسومة، أن ينتبهوا ويحذروا، وليس جيدًا أن يكون هداف الدوري في النهاية مدافعًا“.

وسجل خالد الغامدي أحد هدفي فوز الفيصلي على ضمك في مباراة الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

وهذا الهدف هو الثاني للغامدي بعدما سجل هدف الفوز ضد الحزم في الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضاف الغامدي:“ العمل، والاجتهاد، والروح الواحدة، سبيل أي لاعب في أي فريق كان للتطور وتسجيل الأهداف حتى وإن كان مدافعًا مثلي، نحن في الفيصلي عائلة واحدة“.

#الدوري_مع_وليد#وليد_الفراج يوجه رسالة للاعب خالد الغامدي: كنت في نادي كبير وخرجت ولم ينطفئ نورك ومازلت تقاتل.. ألف تحية لك.#الفيصلي_ضمك pic.twitter.com/2DaqFl3tmn — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 1, 2019

يذكر أن خالد الغامدي احتفل على طريقة النجم المصري محمد صلاح بعدما قام باحتفال ”اليوجا“.

وقام الغامدي بتقليد صلاح بعدما وقف بطريقة اليوجا كما يقف النجم المصري عندما يحرز أهدافه في الدوري الإنجليزي.

وبدأ صلاح هذا الاحتفال الموسم الماضي بعدما أحرز هدفًا صاروخيًا في مرمى تشيلسي، وقام باحتفال ”اليوجا“.

يا إلهي! هذا الهدف مرة أخرى! ???? تسديدة @MoSalah بعيدة المدى في مرمى تشيلسي، هي هدف الشهر للريدز! ????pic.twitter.com/6xoraPDAgB — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 4, 2019

هدف محمد صلاح الصاروخي في مرمى تشيلسي من زاوية مختلفة ???????? pic.twitter.com/9uw18ZCdQW — EPL World (@EPLworld) April 17, 2019

وحقق الفيصلي السعودي، فوزًا على ضمك بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز ثنائية الفيصلي، لويس غوستافو، وخالد الغامدين في الدقيقتين 15 و57 من عمر المباراة.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 17 نقطة، ليصعد إلى المركز الثالث في ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمّد رصيد ضمك عند 4 نقاط في المركز السادس عشر والأخير.