الفيصلي يهزم العدالة ويرتقي إلى وصافة ترتيب الدوري السعودي

ارتقى فريق الفيصلي، اليوم السبت، إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم.

وقلب الفيصلي تأخره بهدف أمام ضيفه العدالة لفوز بثلاثية، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمسابقة المحلية.

وتقدم العدالة بهدف عن طريق عبد الله عبد الوهاب اليوسف في الدقيقة 33.

وعاد الفيصلي بثلاثية برازيلية عبر: إيغور روسي، وويليام ألفيس دي أوليفيرا، ولويس غستافو، في الدقائق 47 و88 و90+4.

وبهذه النتيجة، ارتقى الفيصلي إلى المركز الثاني برصيد 11 نقطة، فيما تجمد رصيد العدالة عند 7 نقاط في المركز السادس.

وأسفرت مباراتان بنفس الجولة، اليوم السبت، عن اكتساح الحزم لضيفه ”ضمك“ بأربعة أهداف نظيفة، وفوز الرائد على الفيحاء بهدفين دون ردٍ.

ويتصدر المسابقة فريق الهلال برصيد 13 نقطة.

ويحمل النصر لقب النسخة الأخيرة للدوري السعودي، فيما يعد الهلال أكثر من تُوّج به في 15 مناسبة.