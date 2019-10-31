WWE كراون جول: إلقاء زجاجة مياه على نتاليا قبل دخولها للحلبة (شاهد)

قام أحد الجماهير المتواجدين في عرض WWE كراون جول بالمملكة العربية السعودية بإلقاء زجاجة مياه على النجمة نتاليا قبل دخولها حلبة اللقاء.
وتم نشر فيديو على مواقع التواصل ظهر فيه مشجع وهو يقوم بإلقاء زجاجة مياه على نتاليا قبل دخولها إلى النزال أمام ليسي إيفانز.
اثناء دخول ناتاليا قام احد الاشخاص برمي علبة ماء عليها !! pic.twitter.com/UjxqhFfmwK
— Wrestling Club (@WrestlinClub) October 31, 2019
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بكاء المصارعة " ناتاليا " بعد صناعتها التاريخ لكونها جزء من اول مباراة مصارعة نسائية في تاريخ المملكة العربية السعودية قبل قليل في عرض #كراون_جول في الرياض pic.twitter.com/DhT189NkHD
— قوانين الحلبة (@Ring_Rules) October 31, 2019
ودخلت النجمة نتاليا التاريخ بعدما فازت في أول نزال مصارعة نسائي في تاريخ المملكة العربية السعودية على حساب ليسي إيفانز.
وظهرت نتاليا وليسي إيفانز بملابس محتشمة في أول نزال نسائي في عرض جوهرة التاج بالسعودية.
ونجحت بالنهاية نتاليا في حسم المواجهة لصالحها بعد تنفيذ حركة ”شارب شوتر“ ضد خصمتها التي لم تستطع مقاومة ذلك لتعلن استسلامها.