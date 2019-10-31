WWE كراون جول: إلقاء زجاجة مياه على نتاليا قبل دخولها للحلبة (شاهد)

WWE كراون جول: إلقاء زجاجة مياه على نتاليا قبل دخولها للحلبة (شاهد)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

قام أحد الجماهير المتواجدين في عرض WWE كراون جول بالمملكة العربية السعودية بإلقاء زجاجة مياه على النجمة نتاليا قبل دخولها حلبة اللقاء.

وتم نشر فيديو على مواقع التواصل ظهر فيه مشجع وهو يقوم بإلقاء زجاجة مياه على نتاليا قبل دخولها إلى النزال أمام ليسي إيفانز.

ودخلت النجمة نتاليا التاريخ بعدما فازت في أول نزال مصارعة نسائي في تاريخ المملكة العربية السعودية على حساب ليسي إيفانز.

وظهرت نتاليا وليسي إيفانز بملابس محتشمة في أول نزال نسائي في عرض جوهرة التاج بالسعودية.

ونجحت بالنهاية نتاليا في حسم المواجهة لصالحها بعد تنفيذ حركة ”شارب شوتر“ ضد خصمتها التي لم تستطع مقاومة ذلك لتعلن استسلامها.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الرياضة
المصارعة
تاغ
رياضة
مختارات
مصارعة
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
أخبار ذات صلة