WWE كروان جول: السعودي منصور الشهيل يدخل التاريخ ويتخطى السويسري أنطونيو سيزارو

WWE كروان جول: السعودي منصور الشهيل يدخل التاريخ ويتخطى السويسري أنطونيو سيزارو

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

دخل المصارع السعودي منصور الشهيل التاريخ بعد فوزه على السويسري أنطونيو سيزارو، في عرض WWE كروان جول المقام بالمملكة العربية السعودية.

واستطاع الشهيل صد هجمات المصارع السويسري في أكثر من مرة.

وقال الشهيل في تصريحات للصفحة الرسمية لـ“WWE“: ”سعيد للغاية بتحقيق هذا الانتصار العظيم الذي جاء بصعوبة كبيرة، لقد حلمنا يومًا ما أن يتواجد أحد المصارعين السعوديين على الساحة، والحلم قد تحقق، بل حققت الانتصار“.

وعاد المصارع السعودي الشهيل للمرة الأولى إلى وطنه بعدما فاز بأكبر ”باتل رويال“ في التاريخ في عرض ”سوبر شوداون“، وسيلتقي في مواجهة نارية مع نظيره سيزارو.

وفي مفاجأة كبيرة سيشارك بطل الملاكمة للوزن الثقيل الذي لم يهزم من قبل تايسون فيوري وبطل WWE بروك ليسنر وبطل اليونيفرسال سيث رولينز والكثير غيرهم.

وسيتم بث النزالات عبر قناتي MBC Action وروتانا خليجية فضلًا عن شبكة WWE التلفزيونية، والتي تتبع نظام الدفع مقابل المشاهدة.

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