WWE كروان جول: السعودي منصور الشهيل يدخل التاريخ ويتخطى السويسري أنطونيو سيزارو

دخل المصارع السعودي منصور الشهيل التاريخ بعد فوزه على السويسري أنطونيو سيزارو، في عرض WWE كروان جول المقام بالمملكة العربية السعودية.

واستطاع الشهيل صد هجمات المصارع السويسري في أكثر من مرة.

وقال الشهيل في تصريحات للصفحة الرسمية لـ“WWE“: ”سعيد للغاية بتحقيق هذا الانتصار العظيم الذي جاء بصعوبة كبيرة، لقد حلمنا يومًا ما أن يتواجد أحد المصارعين السعوديين على الساحة، والحلم قد تحقق، بل حققت الانتصار“.

وعاد المصارع السعودي الشهيل للمرة الأولى إلى وطنه بعدما فاز بأكبر ”باتل رويال“ في التاريخ في عرض ”سوبر شوداون“، وسيلتقي في مواجهة نارية مع نظيره سيزارو.

النجم السعودي منصور يتحدث الى WWE الان بعد انتصاره التاريخي في كراون جول على سيزارو @KSAMANNY#WWECrownJewel pic.twitter.com/XHoSWcpuH2 — WWE MENA (@WWEmena) October 31, 2019

وفي مفاجأة كبيرة سيشارك بطل الملاكمة للوزن الثقيل الذي لم يهزم من قبل تايسون فيوري وبطل WWE بروك ليسنر وبطل اليونيفرسال سيث رولينز والكثير غيرهم.

وسيتم بث النزالات عبر قناتي MBC Action وروتانا خليجية فضلًا عن شبكة WWE التلفزيونية، والتي تتبع نظام الدفع مقابل المشاهدة.