ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد تسجيل كارلوس إدواردو وعمر السومة (صورة)

سجل المهاجم البرازيلي كارلوس إدواردو هدفًا في مباراة ناديه الهلال مع الفتح في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس.

ووقع إدواردو هدفه في الدقيقة 34، بتسديدة متقنة ليقلب الهلال تأخره 0/1 إلى 2/1.

ورفع كارلوس إدواردو رصيده إلى 8 أهداف في صدارة هدافي الدوري السعودي، بفارق هدفين عن روماريو ريكاردو دا سيلفا لاعب الاتحاد، وعمر السومة لاعب الأهلي.

ويأتي كاروليس أندريا ماستينور لاعب العدالة في المركز الثالث مع بافيتيمبي غوميز لاعب الهلال، ولكل منهما 5 أهداف، في حين سجل عمر خريبين لاعب الهلال 4 أهداف في المركز الرابع مع اليو سيسي لاعب العدالة، ويوسف نياكات لاعب الوحدة.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف كارلوس إدواردو في مباراة الهلال والنصر:

1. كارلوس إدواردو، الهلال، 8 أهداف.

2. روماريو ريكاردو دا سيلفا (الاتحاد)، وعمر السومة (الأهلي)، ولكل منهما 6 أهداف

3. كاروليس آندريا ماستينور (العدالة)، وبافيتيمبي غوميز (الهلال)، ولكل منهما 5 أهداف.

4. عمر خريبين (الهلال)، أليو سيسي (العدالة)، ويوسف نياكات (الوحدة)، عبدالرزاق حمدالله (النصر)، مروان سعدان (الفتح)، ولكل منهم 4 أهداف.

ويملك الهلال 19 نقطة من 8 مباريات في صدارة ترتيب الدوري السعودي مقابل 4 نقاط للفتح في المركز الخامس عشر.

عودة غوميز

وتلقى الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي خبرًا رائعًا بعودة الفرنسي بافيتيمبي غوميز للتدريبات الجماعية، قبل أيام من ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.

وكانت إصابة غوميز التي خرج على إثرها من مباراة النصر الأخيرة في الدوري قد سببت قلقًا كبيرًا لدى إدارة وجماهير الهلال، حيث يُعوَّل عليه كثيرًا في تحقيق البطولة الآسيوية الغائبة منذ سنوات عن خزائن الزعيم.

ويوم أمس، وجّه غوميز، البالغ من العمر 34 عامًا، رسالة لجماهير الهلال عبر حسابه الرسمي في تويتر، قال فيها: ”شكرًا على رسائلكم، وكل دعمكم لما حدث؛ فقط تذكروا أن الأسد يعود أقوى. أحبكم“.

ويتصدر بافيتيمبي غوميز قائمة هدافي دوري أبطال آسيا وفي رصيده 10 أهداف.

ولن يشارك اللاعب غوميز أمام الفتح، حتى يتسنى له الحصول على الراحة المطلوبة لتجهيزه للمواجهة الآسيوية، في 9 نوفمبر المقبل.