أهداف مباراة الهلال والفتح.. 2/1 للزعيم (فيديو)

سجل مروان سعدان الهدف الأول في مباراة ناديه الفتح مع منافسه الهلال، في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف مروان سعدان في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد خطأ على ياسر الشهراني.

وتعادل صالح الشهري للهلال في الدقيقة 22، بتسديدة رائعة على يمين الأوكراني ماكسيم كوفال حارس الفتح.

ووقّع البرازيلي كارلوس إدواردو هدف التقدم للهلال في الدقيقة 34.

ويملك الهلال 19 نقطة من 8 مباريات في صدارة ترتيب الدوري السعودي مقابل 4 نقاط للفتح في المركز الخامس عشر.

عودة غوميز

وتلقى الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي خبرًا رائعًا بعودة الفرنسي بافيتيمبي غوميز للتدريبات الجماعية، قبل أيام من ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.

وكانت إصابة غوميز التي خرج على إثرها من مباراة النصر الأخيرة في الدوري قد سببت قلقًا كبيرًا لدى إدارة وجماهير الهلال، حيث يُعوَّل عليه كثيرًا في تحقيق البطولة الآسيوية الغائبة منذ سنوات عن خزائن الزعيم.

ويوم أمس، وجّه غوميز، البالغ من العمر 34 عامًا، رسالة لجماهير الهلال عبر حسابه الرسمي في تويتر، قال فيها: ”شكرًا على رسائلكم، وكل دعمكم لما حدث؛ فقط تذكروا أن الأسد يعود أقوى. أحبكم“.

ويتصدر بافيتيمبي غوميز قائمة هدافي دوري أبطال آسيا وفي رصيده 10 أهداف.

ولن يشارك اللاعب غوميز أمام الفتح، حتى يتسنى له الحصول على الراحة المطلوبة لتجهيزه للمواجهة الآسيوية، في 9 نوفمبر المقبل.