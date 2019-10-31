أهداف مباراة الأهلي والاتحاد: 2-1 للراقي (فيديو)

تقدم عبدالفتاح عسيري لاعب النادي الأهلي بهدف في شباك الاتحاد، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستلم عسيري بينية سحرية من تفاريس وسدد أرضية قوية في شباك الاتحاد.

وأضاف عمر السومة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 37 من تسديدة أرضية جميلة.

وفي الدقيقة 71 قلص زياد الصحفي النتيجة وأحرز الهدف الأول للأهلي من رأسية قوية.

وتبدو المواجهة في ظروف متشابهة للفريقين في ظل البداية المهزوزة للأهلي مع مدربه الجديد السويسري كريستيان جروس، كما أن الاتحاد يعيش مرحلة انتقالية بعد رحيل مدربه التشيلي لويس سييرا.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 14 نقطة من 8 مباريات، وحقق الفريق الفوز في 4 مواجهات، وتعادل الفريق مرتين، وخسر مباراتين، وسجل الأهلي 13 هدفًا، واستقبل 7 أهداف.

ويحتل الاتحاد المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط ، وحقق الفريق الفوز في 3 لقاءات، وخسر 5 مباريات، ولم يعرف التعادل، وسجل الاتحاد 12 هدفًا، واستقبل 13 هدفًا.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين في شهر مارس الماضي، بالدوري بالتعادل بهدف لكل منهما، ولم يعرف الاتحاد طعم الفوز بالديربي في آخر 5 لقاءات منذ التغلب بنتيجة 3-2 في نصف نهائي كأس ولي العهد يوم 27 ديسمبر 2016.

ولم يفز الاتحاد في أي لقاء ديربي ببطولة الدوري منذ العام 2012 أي قبل 7 أعوام.