الأهلي يحسم ديربي جدة بتخطي الاتحاد ويصعد للمركز الثاني بترتيب الدوري السعودي (فيديو)

حسم النادي الأهلي ديربي مدينة جدة وانتصر على غريمه التقليدي الاتحاد 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله ”الجوهرة المشعة“، في الجولة التاسعة من منافسات الدوري السعودي.
افتتح عبدالفتاح عسيري التسجيل للأهلي بعد تلقيه تمريرة من زميله دجانيني تافاريس، ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس فواز القرني.
وواصل الأهلي هجومه وتمكن مهاجمه السوري عمر السومة من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 37 بعد تلقيه تمريرة من زميله سعيد المولد ليحول الكرة بقدمه في الشباك.
وعند الدقيقة 71 تمكن مدافع الاتحاد زياد الصحفي من تسجيل هدف فريقه الأول بعدما حول تمريرة زميله المغربي مروان دا كوستا برأسه استقرت في شباك الحارس محمد العويس.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 17 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني مؤقتًا، في حين بقي الاتحاد على رصيده السابق 9 نقاط ليبقى في المركز 12 مؤقتًا.
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هدف #الأهلي الأول سجله عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 13
#الأهلي_الاتحاد #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/BnkLtWWAgN
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 31, 2019
د37' هدف للأهلي! ⚽#عمر_السومة يضيف الهدف الثاني#الأهلي 2 : 0 #الاتحاد#الاهلي_الاتحاد_دوري_المحترفين
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/hUjuR2dIa4
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 31, 2019
د71' هدف للاتحاد! ⚽#زياد_الصحفي يقلص الفارق#الأهلي 2 : 1 #الاتحاد#الاهلي_الاتحاد_دوري_المحترفين
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/tmR7GyKvHE
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 31, 2019