شباب الأهلي دبي يتجاوز عجمان ويزاحم الشارقة على صدارة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

عاد نادي شباب الأهلي دبي إلى طريق الانتصارات، بعدما تغلب 3/1 على عجمان، اليوم الخميس، في الجولة السادسة من الدوري الإماراتي للمحترفين، بعد أن خسر 0/1 أمام النصر في الجولة الماضية.

وتقدم لوفانور هنريقو دي سوسا لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 22 بضربة رأس، مستغلًا كرة من أحمد خليل، وقد احتسبه حكم المباراة بعد اللجوء لتقنية ”VAR“.

وقبل نهاية الشوط الثاني، عزز إسماعيل الحمادي تقدم شباب اللأهلي دبي، بمساعدة يوسف جابر في الدقيقة 41، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم شباب الأهلي دبي 2/0.

وقلص أبوبكر ستيف تراولي النتيجة لعجمان في الدقيقة 52، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من حسن عبدالرحمن الجابري.

لكن يوسف جابر، أعاد الفارق إلى هدفين، بعدما سجل هدفًا لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 74، بضربة رأس متقنة، مستغلًا كرة ثابتة لعبها دافيد مارياني.

ورفع الفوز رصيد شباب الأهلي دبي إلى 13 نقطة في الصدارة، مع الشارقة، الذي يلاقي الفجيرة في وقت لاحق، في المقابل تجمد رصيد عجمان عند 7 نقاط في المركز السادس.

وفي مباراة ثانية حقق اتحاد كلباء فوزًا صعبًا على بني ياس بنتيجة 2/1، وسجل هدفي اتحاد كلباء البولندي بالازس جوجاك من ضربتي جزاء في الدقيقتين 18 و31، في حين سجل سلطان الشامسي الهدف الوحيد لبني ياس في الدقيقة 60.

ورفع الفوز رصيد اتحاد كلباء إلى 6 نقاط في المركز العاشر، وهو نفس رصيد بني ياس في المركز التاسع.