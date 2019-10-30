اعتماد الهدف الأول في مباراة النصر والهلال باسم عبدالرزاق حمدالله بدلًا من ياسر الشهراني

اعتماد الهدف الأول في مباراة النصر والهلال باسم عبدالرزاق حمدالله بدلًا من ياسر الشهراني

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم الهدف الأول الذي أحرزه نادي النصر السعودي في شباك الهلال، في المباراة التي جمعتهما مؤخرًا في الدوري باسم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، فقد أرسلت إدارة نادي النصر، مساء أمس، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد السعودي، تطلب فيه تعديل هدف النصر الأول باسم المغربي عبدالرزاق حمدالله بدلًا عن ياسر الشهراني الذي قيد باسمه الهدف بحسب تقرير الإسباني خافيير حكم مباراة الديربي، وسجل الهدف رسميًا صباح اليوم الأربعاء باسم حمدالله.

وبهذا الهدف سيرتفع رصيد حمد الله من الأهداف هذا الموسم إلى 4، ليكون في المركز السابع.

يذكر أن هدف النصر الأول سجله حمدالله بعد أن اصطدمت كرته الرأسية بقدم الشهراني قبل دخولها المرمى.

نادي النصر كان قد حقق الفوز أمام مضيفه الهلال بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن الهلال رغم خسارته أمام النصر، يواصل احتلاله صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، بينما ارتقى العالمي للمركز الخامس برصيد 14 نقطة.

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