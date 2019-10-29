تقارير: أحمد موسى قد يظهر في مباراة النصر ضد أبها بعد تعافيه من الإصابة

كشفت تقارير صحفية، أن النيجيري أحمد موسى، لاعب نادي النصر السعودي، سوف ينتظم اليوم في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، فقد ”حصل موسى على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للدخول في التدريبات الجماعية اليوم“.

كما نشر نادي النصر عبر حسابه في ”سناب شات“ فيديو يوضح التدريبات التأهيلية القوية التي يخوضها اللاعب، استعدادًا للعودة إلى الملاعب.

ويغيب المهاجم النيجيري عن اللعب منذ تعرضه لإصابة في الرباط الجانبي للركبة خلال مواجهة الفتح في الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وتحديدًا في الـ30 من أغسطس الماضي.

وأثبتت أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها النيجيري أحمد موسى، تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفتح ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

موسى تعافى تمامًا من الإصابة، وسيعود إلى تشكيل الفريق الأول أمام أبها، يوم 2 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

وتنطلق مباراة نادي النصر مع أبها على ملعب فيصل بن فهد، مساء يوم السبت 2 نوفمبر، وذلك في تمام الساعة الـ6:50 بتوقيت مدينة القاهرة والـ7:50 بتوقيت مكة المكرمة والـ8:50 بتوقيت أبوظبي، وينتظر أن تذاع المباراة عبر القناة السعودية الرياضية.

وارتفع رصيد نادي النصر إلى النقطة 14 في المركز الخامس بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، خلف الهلال الذي لا يزال في القمة، رغم هزيمته في المباراة الأخيرة أمام العالمي“، ومعه 19 نقطة.