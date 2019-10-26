تقارير: نادي النصر السعودي يعرض صفقة تبادلية على الأهلي لضم سلمان المؤشر

كشفت تقارير، أن إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، خاطبت نظيرتها في الأهلي بشأن إمكانية التعاقد مع اللاعب سلمان المؤشر في الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”البلاد“، يوم السبت، فإن إدارة النصر ستقدم ثلاثة لاعبين مقابل ضم المؤشر، وهم: فراس البريكان وسامي النجعي وصالح آل عباس، إضافة لمبلغ مالي.

وكانت تقارير صحفية سابقة، أشارت إلى أن المؤشر قد وضع شرطًا من أجل تجديد تعاقده مع الراقي خلال الفترة المُقبلة.

سلمان المؤشر ربط تجديد عقده بتسلم جميع مستحقاته المتأخرة، رافضًا فكرة التفاوض مع الإدارة قبل إغلاق الدفعات المالية التي لم يتسلم منها أي مبلغ منذ 3 أعوام.

وتأمل إدارة الأهلي الحالية برئاسة أحمد الصائغ في تجديد عقد اللاعب الذي يدخل فترة الانتقالات الحرة خلال ثلاثة أشهر، ويحق له التوقيع لأي نادٍ.

وبدأ المؤشر مشواره كلاعب في نادي حراء في مكة المكرمة، مسقط رأسه، وقدم مستويات ممتازة مع ناشئي حراء، ثم لعب لنادي الهلال في عمر السادسة عشر في صيف 2005، وتابع مسيرته مع نادي الهلال السعودي.

بعدها عاد لنادي الوحدة وأبرز نفسه، مما جعل بوصلة النادي الأهلي تتجه إليه، وانضم للفريق في صيف عام 2014، حيث أبرز نفسه كثيرًا وأصبح من أوراق الفريق الثمينة، وكسب خبرات مما جعله ينضم للمنتخب من جديد.

يذكر أن الأمير منصور بن مشعل، قد كشف في تصريحات له، عن عرض رجل الأعمال عبدالرحمن الحلافي، المشرف العام على الكرة بالنصر، صفقة تبادلية بين الناديين، تتضمن سلمان المؤشر ونور الدين أمرابط.

وأوضحت التقارير، أن إدارة الأهلي لن توافق على عرض النصر؛ بسبب رغبة كريستيان جروس مدرب الفريق الجديد، في بقاء اللاعب؛ بعد تألقه معه في فترات سابقة.