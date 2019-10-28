هل ارتكب فهد الجميعة خطأً فنيًّا يستوجب إعادة مباراة الهلال والنصر؟ (فيديو)

أثار فهد الجميعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي جدلًا واسعًا بعد مباراة الهلال والنصر في الدوري المحلي أمس الأحد حينما كشفت الكاميرات عن دخوله لأرض الملعب لحظة تسجيل عبدالرزاق حمدالله لهدف النصر الثاني في شباك الهلال.

وحسم فريق النصر ديربي العاصمة السعودية الرياض لصالحه بالفوز على مضيفه الهلال بهدفين لهدف في الجولة الثامنة للدوري السعودي لكرة القدم.

وتحدث إعلاميون سعوديون عن وجود خطأ فني في تلك اللعبة من جانب اللاعب يستوجب إعادة المباراة كون الحكم لم ينتبه له، ولم يتخذ أي إجراء ضد لاعب النصر.

وقال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، والمحلل التحكيمي للقنوات الرياضية السعودية إن خطأ فهد الجميعه لا يستوجب إعادة المباراة إطلاقًا، وليس خطأً فنيًّا.

وتابع في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية :“اللاعب دخل الملعب، لكنه لم يتداخل في اللعب“.

وتابع إذا تداخل اللاعب الاحتياطي في اللعب يمكن احتساب ركلة جزاء ضد فريقه مع انذاره، لكن ذلك لم يحدث“.

وتابع :“اللاعب الاحتياطي يتم انذاره اذا دخل الملعب للاحتفال مع زملائه بهدف“.

#الديوانيه جمال الغندور – المستشار التحكيمي لـ القناة الرياضية السعودية: دخول لاعب #النصر للملعب أثناء تسجيل الهدف لم تؤثر .. ولا يوجد فيها شيء.#الهلال_النصر_الدوري pic.twitter.com/aNnKRvNJj3 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 27, 2019

كانت تقارير إعلامية سعودية كشفت أن إدارة نادي الهلال تقدمت باحتجاج رسمي لاتحاد كرة القدم، تطالب فيه ببطلان الهدف الثاني الذي سكن شباك الفريق أمام النصر.

وأوضحت المصادر، وفقاً لما ذكره برنامج ”الحصاد الرياضي“، فإن الاحتجاج بسبب دخول اللاعب الاحتياطي، فهد الجميعة، للملعب قبل أن يسجل عبدالرزاق حمدلله الهدف الثاني.

وأكد الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، نفس الأمر، قائلًا في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة ”تويتر“، إن الهلال قدم احتجاجًا، لدخول لاعب النصر البديل فهد الجميعة، إلى أرضية الملعب في لعبة الهدف الثاني، وهو يجري عمليات الإحماء خارج خط ألتماس.

وعلق الناقد الرياضي على هذا الاحتجاج، قائلًا: ”حركة جميلة من إدارة الهلال، لامتصاص غضب الجمهور، بعد الهزيمة من النصر“.

وسخر عبدالعزيز المريسل، من هذه الشكوى، متساءلاً: ”وش هالثقة في فهد الجميعة!؟“.

وفجّر المحلل التحكيمي سمير عثمان، محلل أداء الحكام في برنامج ”الدوري مع وليد“ مفاجأة بشأن صحة الهدف الثاني لنادي النصر في شباك الهلال، الذي سجله عبدالرزاق حمد الله خلال مباراة الفريقين في قمة الدوري السعودي مساء الأحد.

#الدوري_مع_وليد حالة شبيه لما حدث بمباراة #الهلال_النصر.. لاعب احتياط يتسبب في ركلة جزاء ضد فريقه بدوري الدرجة الثانية الألماني. pic.twitter.com/muTkUpmqrM — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 27, 2019

وسجل عبدالرزاق حمد الله هدفين في الشوط الثاني ليقود النصر حامل اللقب لتحويل تأخره إلى فوز‭‭ ‬‬خارج ملعبه 2-1 على غريمه المتصدر الهلال في قمة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

واستفاد النصر من تمريرة خاطئة من محمد البريك مدافع الهلال لتنتقل الكرة سريعًا إلى حمد الله الذي سدد ببراعة من فوق الحارس محرزًا هدف الفوز في الدقيقة الـ 73.

وقال سمير عثمان المحلل التحكيمي: ”دخول لاعب نصراوي إضافي قبل تسجيل الهدف الثاني للنصر يعني عدم شرعية الهدف“.

وأضاف: ”كان يجب إلغاء الهدف وإنذار اللاعب النصراوي الذي دخل الملعب“.

وفي السياق ذاته قال المستشار التحكيمي محمد فودة: ”عند دخول لاعب قبل تسجيل الهدف فيتم إيقاف اللعب وإنذاره لوجود لاعب زائد للفريق صاحب الهدف“.

وأوضح: ”كان يجب إلغاء الهدف النصراوي الثاني بمرمى الهلال“.

وتابع: ”إذا تداخل أحد البدلاء داخل منطقة الجزاء فيتم احتساب ركلة جزاء على فريق اللاعب المتداخل“.