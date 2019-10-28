تقارير: نادي الهلال تقدم باحتجاج رسمي بعد مباراته ضد النصر في الدوري السعودي

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة نادي الهلال السعودي تقدمت باحتجاج رسمي لاتحاد كرة القدم، تطالب فيه ببطلان الهدف الثاني الذي سكن شباك الفريق أمام النصر.

وأوضحت المصادر، وفقاً لما ذكره برنامج ”الحصاد الرياضي“، فإن الاحتجاج بسبب دخول اللاعب الاحتياطي، فهد الجميعة، للملعب قبل أن يسجل عبدالرزاق حمدلله الهدف الثاني.

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بحسب مصادر #الحصاد_الرياضي #الهلال يقدم احتجاج رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب دخول اللاعب الاحتياطي فهد الجميعة للملعب قبل ان يسجل عبدالرزاق حمدلله الهدف الثاني#الهلال_النصر_الدوري — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) October 27, 2019

وأكد الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، نفس الأمر، قائلًا في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة ”تويتر“، إن الهلال قدم احتجاج، لدخول لاعب النصر البديل فهد الجميعة، إلى أرضية الملعب في لعبة الهدف الثاني، وهو يجري عمليات الإحماء خارج خط ألتماس.

وعلق الناقد الرياضي على هذا الاحتجاج، قائلًا: ”حركة جميلة من إدارة الهلال، لامتصاص غضب الجمهور، بعد الهزيمة من النصر“.

وسخر عبدالعزيز المريسل، من هذه الشكوى، متساءلاً: ”وش هالثقة في فهد الجميعة!؟“.

وفجّر المحلل التحكيمي سمير عثمان، محلل أداء الحكام في برنامج ”الدوري مع وليد“ مفاجأة بشأن صحة الهدف الثاني لنادي النصر في شباك الهلال، الذي سجله عبدالرزاق حمد الله خلال مباراة الفريقين في قمة الدوري السعودي مساء الأحد.

وسجل عبدالرزاق حمد الله هدفين في الشوط الثاني ليقود النصر حامل اللقب لتحويل تأخره إلى فوز‭‭ ‬‬خارج ملعبه 2-1 على غريمه المتصدر الهلال في قمة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، يوم الأحد.

واستفاد النصر من تمريرة خاطئة من محمد البريك مدافع الهلال لتنتقل الكرة سريعًا إلى حمد الله الذي سدد ببراعة من فوق الحارس محرزًا هدف الفوز في الدقيقة الـ 73.

والتقطت كاميرا أحد المشجعين في الملعب لقطة للاعب احتياطي من النصر دخل إلى محيط الملعب قبل إحراز الهدف، متسائلًا هل يجوز دخول اللاعب قبل التسديد، وهل الهدف صحيح أو لا.

ابو بدر كرما اسئل الاستاذ محمد فودة عن هذه الحالة خصوصا انه لاعب اضافي في الملعب وما هو القانون #الدوري_مع_وليد pic.twitter.com/RedpvFQhrj — abo_mash33l (@tafu_sa) October 27, 2019

وقال سمير عثمان المحلل التحكيمي: ”دخول لاعب نصراوي إضافي قبل تسجيل الهدف الثاني للنصر يعني عدم شرعية الهدف“.

وأضاف: ”كان يجب إلغاء الهدف وإنذار اللاعب النصراوي الذي دخل الملعب“.

وشدد عثمان على أن الخطأ الذي حدث بدخول لاعب نصراوي قبل تسجيل الهدف هو خطأ تحكيمي ولا يتسبب بإعادة المباراة.

وفي السياق ذاته قال لمستشار التحكيمي محمد فودة: ”عند دخول لاعب قبل تسجيل الهدف فيتم إيقاف اللعب وإنذاره لوجود لاعب زائد للفريق صاحب الهدف“.

وأوضح: ”كان يجب إلغاء الهدف النصراوي الثاني بمرمى الهلال“.

وتابع: ”إذا تداخل أحد البدلاء داخل منطقة الجزاء فيتم احتساب ركلة جزاء على فريق اللاعب المتداخل“.

#الدوري_مع_وليد دخول لاعب نصراوي إضافي قبل تسجيل الهدف الثاني للنصر والمستشار التحكيمي – محمد فودة: عند دخول لاعب قبل تسجيل الهدف فيتم إيقاف اللعب وإنذاره لوجود لاعب زائد للفريق صاحب الهدف وكان يجب إلغاء الهدف النصراوي الثاني بمرمى #الهلال.#الهلال_النصر pic.twitter.com/AsKE0DCWoK — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 27, 2019

وفي نفس السياق انتقد المحلل الكروي عادل التويجري حكم المباراة الرابع قائلًا: ”أين كان الحكم الرابع في لقطة دخول اللاعب النصراوي قبل تسجيل هدف النصر الثاني“.

وأضاف: ”النصر فاز بطريقة غير شرعية، حسب لقطة دخول اللاعب النصراوي فهو فوز غير شرعي للنصر واستمرار للأخطاء التحكيمية“.

وعلق الناقد الرياضي خالد الشعلان على الأمر، قائلًا: ”بشأن أن الهلال سيقدم احتجاجًا رسميًّا بسبب دخول اللاعب الاحتياطي فهد الجميعة للملعب.. فوفقا للمادة الـ94 في اللائحة سيعاقب اللاعب بغرامة مالية فقط“.