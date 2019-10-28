بعد السقوط أمام النصر.. هل دخل نادي الهلال السعودي مرحلة الشك قبل نهائي دوري أبطال آسيا؟

يبدو أن الأمور لا تسير بالشكل المثالي في نادي الهلال السعودي قبل مرحلة حسم بطولة دوري أبطال آسيا في اللقاء النهائي أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، الذي يقام ذهابًا يوم الـ9 من نوفمبر المقبل في السعودية ثم الـ24 من نوفمبر في اليابان بجولة الإياب.

وتلقى الهلال هزيمة مريرة على يد منافسه وجاره النصر بهدفين مقابل هدف على أرضه في ديربي الرياض في الدوري السعودي؛ ما أثار الشكوك في نفوس جماهيره خاصة أن الفريق تأهل أيضاً بعد هزيمة كبيرة أمام السد القطري في إياب نصف النهائي بنتيجة 4-2.

وترصد ”إرم نيوز“ بعض الأمور التي هزت ثقة جماهير الهلال السعودي قبل خوض نهائي دوري أبطال آسيا:

تراجع واضح

أصبح تراجع الهلال السعودي أمراً واضحاً في الفترة الأخيرة خاصة أن الزعيم قدم مستويات رائعة قبل فترة التوقف الدولية الماضية في شهر أكتوبر الماضي.. وحقق 6 انتصارات متتالية أمام الاتحاد في دوري أبطال آسيا والدوري ثم التعاون بالدوري والسد القطري بدوري الأبطال والاتفاق وضمك بالدوري.

وقدم الهلال 10 مباريات دون هزيمة منذ الخسارة أمام الأهلي بهدف نظيف يوم الـ13 من أغسطس الماضي بدوري أبطال آسيا وهو الأمر الذي يعكس تراجع الزعيم في الفترة الحالية بعدما تلقى للمرّة الأولى هذا الموسم هزيمتين متتاليتين.

وأكد عادل عبد الرحمن، مدرب الوحدة السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن الهلال يمر بحالة تراجع واضحة ولكن يبدو الأمر طبيعياً لأن المرحلة الماضية بعد التوقف الدولي شهدت إصابة لاعب مهم وهو محمد كنو وأيضاً السوري عمر خريبين الذي كان خياراً هجومياً مهماً بعيداً عن البطولات الآسيوية.

وأشار إلى أن هذا التراجع يدق ناقوس الخطر في الهلال قبل نهائي دوري الأبطال خاصة أن الفريق أمامه مباراة آخرى ضد الفتح في الدوري قبل لقاء أوراوا كما أن هناك مباراة ستكون سهلة ضد عرعر في الكأس.

ضياع الديربي

ألقى ضَياع الديربي من أيدي لاعبي الهلال غضب جماهيره، التي وجهت اللوم للمدرب رازفان لوتشيسكو وبعض لاعبي الفريق، خاصة أن هذا الفوز يعطي النصر دفعة قوية من أجل استكمال مشوار المنافسة على لقب الدوري.

وفتحت الهزيمة أمام النصر الباب أمام الانتقادات في وجه لوتشيسكو وخاصة أن المدرب الروماني يملك لاعبين غير مقيدين بالقائمة الآسيوية مثل جوستافو كويلار وكارلوس إدواردو وغيرهما من اللاعبين؛ ما يجعله يملك القدرات الجماعية المميزة التي تساعده على تحقيق الفوز محلياً وآسيوياً.

الأخطاء الدفاعية

ويبقى الأمر الذي زاد من مخاوف جماهير نادي الهلال هو الأخطاء الدفاعية الواضحة في مباريات الفريق الأخيرة وخاصة أن الهلال استقبل 6 أهداف في مباراتين.

ويعاني دفاع الهلال مشاكل واضحة رغم ثبات التشكيلة الدفاعية الخاصة بالفريق الأزرق بقيادة الكوري الجنوبي جانج هيون سوو وعلي آل بليهي ومحمد البريك الظهير الأيمن وياسر الشهراني الظهير الأيسر.

وتعرض آل بليهي لانتقادات حادة بسبب بعض الأخطاء التي ارتكبها في مباراتي السد والنصر، وهو ما أثار غضب الجماهير الهلالية ضده وأثار القلق خاصة أن فريق أوراوا يضم هدافاً مخضرماً وهو شينزو كوروكي بجانب اعتماده على السرعات.

وأكد أشرف قاسم، مدافع الهلال السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن الفريق الأزرق بالفعل يلعب كرة هجومية ويعتمد على الاستحواذ والضغط والجماعية ولكن بعض الأخطاء الدفاعية التي ظهرت تبدو مقلقة.

وأضاف: ”هذا الأمر سببه الرئيس التراجع البدني لبعض اللاعبين بجانب غياب لاعب الوسط المدافع المتميز محمد كنو الذي لعب دوراً كبيراً في إفساد هجمات المنافسين“.

رسالة لوتشيسكو

وجه المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو، المدير الفني للهلال، رسالة مهمة لجماهير فريقه بعد الهزيمة أمام النصر مؤكداً عقب اللقاء أن الفريق لا يجب أن يتعرض للهجوم الجارف لأن هؤلاء اللاعبين هم من صعدوا لنهائي دوري الأبطال وسيخوضون مباراتي الحسم ضد أوراوا الياباني.

وأكد لوتشيسكو أنه يرفض الهجوم على اللاعبين خاصة أن هناك تأثرًا واضحًا بمسألة المشاركة الآسيوية مع المحلية والانشغال بمشوار دوري الأبطال.