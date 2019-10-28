نادي الاتحاد السعودي يحتج رسميًا على مشاركة أحمد مصطفى مع أبها.. واللاعب يرد (فيديو)

قدمت إدارة نادي الاتحاد السعودي احتجاجاً رسمياً ضد نادي أبها، حيث يعترض على مشاركة اللاعب أحمد مصطفى في مباراة الفريقين بالدوري السعودي، بداعي عدم صحة تسجيله كلاعب مواليد.

واستندت إدارة الاتحاد في احتجاجها على المادتين (6،7) من شروط تسجيل اللاعبين المواليد، حيث تشير المادة السادسة إلى ضرورة ألا يكون اللاعب مسجلاً في ناد خارجي أو اتحاد آخر وهو ما لم يحدث مع اللاعب المسجل في كشوفات نادي جنت البلجيكي، والمنتقل إلى نادي أبها على سبيل الإعارة.

وكان أبها فاز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، بالمباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ”الدوري السعودي“.

نادي أبها تعاقد مع اللاعب المصري (كلاعب مواليد) مطلع شهر سبتمبر الماضي بعقد يمتد لموسم واحد قادماً من نادي الداخلية المصري.

#الدوري_مع_وليد أحمد مصطفى – لاعب #أبها: أنا من مواليد #السعودية واحتجاج #الاتحاد لن يؤثر لأنني مسجل بطريقة قانونية ولم أمثل منتخب #مصر الأول وقد أمثل المنتخب السعودي في أي وقت وأنا "جاهز".#الاتحاد_أبها pic.twitter.com/4B9vD7qM8g — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 27, 2019

اللاعب يرد

من جانبه، قال مصطفى، خلال تصريحاته لبرنامج ”الدوري مع وليد“: ”والدي ووالدتي هنا في أبها، ووالدي دكتور إصابات ملاعب ودرس هنا، ومكثا بأبها لمدة ست سنوات، ولدت أنا في السنة الأخيرة منها، ثم عدنا إلى مصر، لعب بها لمدة سنة ثم احترفت ببلجيكا قبل المجيء إلى أبها“.

وأضاف: ”لا يوجد أي ورق يدل على عدم قانونية تسجيلي بأبها، جميع المسؤولين كانوا حذرين عند التعاقد معي، للتأكد من قانونية قيدي، وليس هناك أي مشكلة لدي، لأنني لم ألعب لمنتخب مصر الأول، أي أنني يمكنني أن أمثل منتخبات السعودية في أي وقت“.

واختتم: ”تسجيلي قانوني 100%، سألنا بالاتحاد السعودي، ولدي أوراق من الاتحاد المصري تثبت أنني لم أشارك مع الفراعنة مطلقًا، شاركت فقط مع منتخب مصر للشباب والأوليمبي وجميعها مباريات ودية“.

وينص البند السادس في لائحة الاتحاد السعودي على أن يكون اللاعب غير مقيد في أي ناد خارجي أو اتحاد آخر، مع تقديم اللاعب تعهدًا بذلك، أما البند السابع فينص على ألا يكون قد سبق للاعب تمثيل أي منتخب.

وأكد مصدر لصحيفة ”الرياضية“، أن إدارة نادي الاتحاد تلقت معلومات موثقة تفيد بأن اللاعب مسجل في الاتحاد البلجيكي، وهو ما يخالف شروط مشاركة لاعبي المواليد في الدوري السعودي حسب نص المادة السادسة، فضلاً عن مشاركته مع المنتخب الأولمبي المصري وهو ما يخالف الأنظمة أيضًا.

وقلل محمد أبو حسكة، مدير الاحتراف في نادي أبها، من أهمية الاحتجاج الذي قُدم ضد ناديه، مبيناً أنهم واثقون من الخطوات النظامية التي اتخذت في تسجيل اللاعب، وأنها صحيحة 100%. وقال: ”نقاط المباراة الثلاث لن تخرج من أبها“.