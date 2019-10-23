نادي الاتحاد السعودي يحقق فوزًا قاتلًا على الوصل الإماراتي في كأس محمد السادس للأندية (فيديو)

اقتنص نادي الاتحاد السعودي فوزًا قاتلًا 2-1 أمام مضيفه الوصل الإماراتي في المباراة التي جمعتهما،الأربعاء، على ملعب زعبيل في دبي في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

سجل للاتحاد البرازيلي رومارينيو في الدقيقتين ”24“ و“92″ بينما سجل ويلتون سواريز للوصل في الدقيقة ”51“.

وافتتح البرازيلي رومارينيو مهاجم اتحاد جدة أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ24 من عمر شوط اللقاء الأول.

ومع بداية الشوط الثاني عادل البرازيلي ويلتون سواريز النتيجة، وسجل هدف التعادل لنادي الوصل.

وعاد رومارينيو ليسجل هدفًا قاتلًا لصالح الاتحاد في الدقيقة الـ93، ليضع فريقه على أعتاب التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويقام لقاء العودة بين الوصل واتحاد جدة يوم الإثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في جدة؛ لتحديد المتأهل لدور الثمانية من البطولة.