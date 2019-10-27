الدوري مع وليد: هدف فوز النصر على الهلال ”غير صحيح“ لوجود لاعب إضافي في الملعب (شاهد)‎

فجّر المحلل التحكيمي سمير عثمان، محلل أداء الحكام في برنامج ”الدوري مع وليد“ مفاجأة بشأن صحة الهدف الثاني لنادي النصر في شباك الهلال، الذي سجله عبدالرزاق حمد الله خلال مباراة الفريقين في قمة الدوري السعودي مساء الأحد.

وسجل عبدالرزاق حمد الله هدفين في الشوط الثاني ليقود النصر حامل اللقب لتحويل تأخره إلى فوز‭‭ ‬‬خارج ملعبه 2-1 على غريمه المتصدر الهلال في قمة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأحد.

واستفاد النصر من تمريرة خاطئة من محمد البريك مدافع الهلال لتنتقل الكرة سريعًا إلى حمد الله الذي سدد ببراعة من فوق الحارس محرزًا هدف الفوز في الدقيقة 73.

والتقطت كاميرا أحد المشجعين في الملعب لقطة للاعب احتياطي من النصر دخل إلى محيط الملعب قبل إحراز الهدف، متسائلًا هل يجوز دخول اللاعب قبل التسديد، وهل الهدف صحيح أم لا.

ابو بدر كرما اسئل الاستاذ محمد فودة عن هذه الحالة خصوصا انه لاعب اضافي في الملعب وما هو القانون #الدوري_مع_وليد pic.twitter.com/RedpvFQhrj — abo_mash33l (@tafu_sa) October 27, 2019

وقال سمير عثمان المحلل التحكيمي: ”دخول لاعب نصراوي إضافي قبل تسجيل الهدف الثاني للنصر يعني عدم شرعية الهدف“.

وأضاف: ”كان يجب إلغاء الهدف وإنذار اللاعب النصراوي الذي دخل الملعب“.

وشدد عثمان على أن الخطأ الذي حدث بدخول لاعب نصراوي قبل تسجيل الهدف هو خطأ تحكيمي ولا يتسبب بإعادة المباراة.

#الدوري_مع_وليد دخول لاعب نصراوي إضافي قبل تسجيل الهدف الثاني للنصر والمستشار التحكيمي – سمير عثمان يؤكد عدم شرعية الهدف: كان يجب إلغاء الهدف وإنذار اللاعب النصراوي الذي دخل الملعب.#الهلال_النصر pic.twitter.com/rnNiXfrNEJ — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 27, 2019

#الدوري_مع_وليد المستشار التحكيمي – سمير عثمان: الخطأ الذي حدث بدخول لاعب نصراوي قبل تسجيل الهدف هو خطأ تحكيمي ولا يتسبب بإعادة المباراة.#الهلال_النصر pic.twitter.com/5Kxv8rBk1i — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 27, 2019

وفي نفس السياق قال لمستشار التحكيمي محمد فودة: ”عند دخول لاعب قبل تسجيل الهدف فيتم إيقاف اللعب وإنذاره لوجود لاعب زائد للفريق صاحب الهدف“.

وأوضح: ”كان يجب إلغاء الهدف النصراوي الثاني بمرمى الهلال“.

وتابع: ”إذا تداخل أحد البدلاء داخل منطقة الجزاء فيتم احتساب ركلة جزاء على فريق اللاعب المتداخل“.

#الدوري_مع_وليد دخول لاعب نصراوي إضافي قبل تسجيل الهدف الثاني للنصر والمستشار التحكيمي – محمد فودة: عند دخول لاعب قبل تسجيل الهدف فيتم إيقاف اللعب وإنذاره لوجود لاعب زائد للفريق صاحب الهدف وكان يجب إلغاء الهدف النصراوي الثاني بمرمى #الهلال.#الهلال_النصر pic.twitter.com/AsKE0DCWoK — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 27, 2019

#الدوري_مع_وليد المستشار التحكيمي – محمد فودة: إذا تداخل أحد البدلاء داخل منطقة الجزاء فيتم احتساب ركلة جزاء على فريق اللاعب المتداخل. pic.twitter.com/TV5mhT3YdJ — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 27, 2019

وكشف الفراج أن هناك حالة شبيهة لما حدث بمباراة الهلال والنصر.. لاعب احتياط يتسبب في ركلة جزاء ضد فريقه بدوري الدرجة الثانية الألماني.

#الدوري_مع_وليد حالة شبيه لما حدث بمباراة #الهلال_النصر.. لاعب احتياط يتسبب في ركلة جزاء ضد فريقه بدوري الدرجة الثانية الألماني. pic.twitter.com/muTkUpmqrM — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 27, 2019

وفي نفس السياق انتقد المحلل الكروي عادل التويجري حكم المباراة الرابع قائلًا: ”أين كان الحكم الرابع في لقطة دخول اللاعب النصراوي قبل تسجيل هدف النصر الثاني“.

وأضاف: ”النصر فاز بطريقة غير شرعية، بحسب لقطة دخول اللاعب النصراوي فهو فوز غير شرعي للنصر واستمرار للأخطاء التحكيمية“.

#الدوري_مع_وليد عادل التويجري: أين كان الحكم الرابع في لقطة دخول اللاعب النصراوي قبل تسجيل هدف النصر الثاني.. #النصر فاز بطريقة غير شرعية.

⁧#الهلال_النصر pic.twitter.com/D5da8pG489 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 27, 2019

ورد عليه محمد العنزي قائلًا: ”نريد لقطة من الناقل الرسمي لدخول اللاعب النصراوي والفيديو المتداول لا يعتد به.“.

#الدوري_مع_وليد محمد العنزي: نريد لقطة من الناقل الرسمي لدخول اللاعب النصراوي والفيديو المتداول لا يعتد به.. عادل التويجري: بحسب لقطة دخول اللاعب النصراوي فهو فوز غير شرعي للنصر و استمرار للأخطاء التحكيمية.#الهلال_النصر pic.twitter.com/4HcC6TIHPX — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 27, 2019

ورفع النصر رصيده إلى 14 نقطة وصعد للمركز الخامس وتتبقى له مباراة.

وتفوق الهلال 1-صفر في الشوط الأول بهدف البرازيلي كارلوس إدواردو الذي تسلم تمريرة الفرنسي بافتيمبي جوميس وسدد كرة منخفضة في الشباك.

وانتفض النصر بعد الاستراحة ونجح المغربي حمدالله، هداف الدوري في الموسم الماضي، في إدراك التعادل بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني من ضربة رأس وارتطمت بالقائم ثم اصطدمت بالحارس عبدالله معيوف قبل أن تسكن شباكه.

واستفاد النصر من تمريرة خاطئة من محمد البريك مدافع الهلال لتنتقل الكرة سريعًا إلى حمد الله الذي سدد ببراعة من فوق الحارس محرزًا هدف الفوز في الدقيقة 73.