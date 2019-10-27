عبدالرزاق حمدالله يقود نادي النصر إلى فوز درامي على الهلال في الدوري السعودي (فيديو)

قاد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ناديه النصر إلى تحقيق فوز درامي على الهلال بنتيجة 2/1 في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، ليتلقى الزعيم أول خسارة في الدوري السعودي الموسم الحالي.

وكان الهلال البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة 32، بعد تمريرة من الفرنسي بافيتيمبي غوميز، وانتهى النصف الأول من المباراة على تفوق الزعيم.

وفي الشوط الثاني قلب النصر الطاولة على الهلال، بهدفين من توقيع عبدالرزاق حمدالله، وجاء الأول في الدقيقة 55، بضربة رأس.

في حين جاء الهدف الثاني في الدقيقة 73، بعدما تلاعب بدفاع الهلال، عقب تمريرة من جوليانو فيكتور دي باولا.

ورفع الفوز رصيد النصر إلى 14 نقطة في المركز الرابع مع الأهلي والفيصلي، في حين تجمّد رصيد الهلال عند 19 نقطة لكنه ظل في الصدارة، وهذه الخسارة الأولى له الموسم الحالي في الدوري السعودي.

عبدالرزاق حمدالله يواصل التألق

وواصل عبدالرزاق حمدالله حضوره المميز ضد الهلال، في ديربي الرياض، ليصبح في رصيده 4 أهداف في 3 مباريات، بعدما سجل هدفين في مباراتي الفريقين الموسم الماضي في الدوري السعودي، بواقع هدف في كل مباراة.

وأحرز عبدالرزاق حمدالله، الذي يبلغ من العمر 28 عامًا، هدفه الرابع في الدوري السعودي الموسم الحالي، والهدف رقم 56 مع النصر في جميع المسابقات.

وآخر فوز للهلال على النصر يعود إلى 26 أكتوبر 2017، عندما فاز 2/1 في الدوري السعودي، ومنذ ذلك الحين فاز النصر مرتين، وتعادلا مرتين.