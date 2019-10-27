ترتيب الدوري السعودي بعد فوز نادي النصر على الهلال (صورة)

حسم فريق النصر ديربي العاصمة السعودية الرياض لصالحه بالفوز على مضيفه الهلال بهدفين لهدف في الجولة الثامنة للدوري السعودي لكرة القدم.

تسيد الحذر الدقائق الأول من شوط المباراة الأول، وسط سلسلة من الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين.

وجاءت الدقيقة 32 لتشهد هدف التقدم للهلال عن طريق البرازيلي كارلوس إدواردو لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض والجمهور بهدف نظيف.

وفي الوقت الذي بحث فيه النصر عن التعادل، كثف لاعبو الهلال من هجماتهم في محاولة لتسجيل المزيد من الأهداف.

وجاءت الدقيقة 55 لتشهد التعادل للنصر بالنيران الصديقة عن طريق عبد الله المعيوف بالخطأ في مرماه.

ولم تتوقف الإثارة في فعاليات اللقاء، وسط رحلة بحث عن الهدف الثاني، وتمكن المغربي عبد الرزاق حمد الله من إضافة الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 73.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد النصر إلى 14 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الهلال عند 19 نقطة محافظًا على القمة، ويتلقى الهزيمة الأولى له في الموسم الحالي.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي كاملًا: