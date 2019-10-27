ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف كارلوس إدواردو في مباراة الهلال والنصر (صورة)

افتتح المهاجم البرازيلي المخضرم كارلوس إدواردو التسجيل لناديه الهلال في مباراته مع النصر في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.
وجاء هدف إدواردو في الدقيقة 33 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من الفرنسي بافيتيمبي غوميز.
ورفع كارلوس إدواردو رصيده إلى 7 أهداف في صدارة هدافي الدوري السعودي، بفارق هدف عن روماريو ريكاردو دا سيلفا لاعب الاتحاد.
ويأتي كاروليس أندريا ماستينور لاعب العدالة في المركز الثالث مع بافيتيمبي غوميز لاعب الهلال، وعمر السومة لاعب الأهلي، ولكل منهما 5 أهداف، في حين سجل عمر خريبين لاعب الهلال 4 أهداف في المركز الرابع مع اليو سيسي لاعب العدالة، ويوسف نياكات لاعب الوحدة.
وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف كارلوس إدواردو في مباراة الهلال والنصر:
1. كارلوس إدواردو، الهلال، 7 أهداف.
2. روماريو ريكاردو دا سيلفا، الاتحاد، 6 أهداف.
3. كاروليس آندريا ماستينور (العدالة)، وبافيتيمبي غوميز (الهلال)، وعمر السومة (الأهلي)، ولكل منهما 5 أهداف.
4. عمر خريبين (الهلال)، أليو سيسي (العدالة)، ويوسف نياكات (الوحدة)، ولكل منهما 4 أهداف.