ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف كارلوس إدواردو في مباراة الهلال والنصر (صورة)

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كارلوس إدواردو رفع رصيده إلى 7 أهداف في صدارة هدافي الدوري السعودي بفارق هدف عن روماريو ريكاردو دا سيلفا لاعب الاتحاد.