أبها يكبد نادي الاتحاد مرارة الخسارة الخامسة في الدوري السعودي (فيديو)

عمّق أبها، الصاعد حديثًا، جراح منافسه نادي الاتحاد، وألحق به الخسارة الخامسة في الدوري السعودي للمحترفين، عندما تغلب عليه 2/1، اليوم الأحد، في الجولة الثامنة من المنافسة.
وأنهى أبها الشوط الأول بالتفوق 1/0 سجله كريم العواضي في الدقيقة 22، وتعادل روماريو ريكاردو دا سيلفا للاتحاد من ضربة جزاء في الدقيقة 60، لكن روبن غابرييل سجل هدف الفوز لأبها في الدقيقة 73.
وجمدت الخسارة رصيد الاتحاد عند 9 نقاط ليتراجع إلى المركز الحادي عشر، وقد تلقى الخسارة الثالثة على التوالي والخامسة في آخر 7 مباريات خاضها في الدوري السعودي، في حين رفع الفوز رصيد أبها إلى 11 نقطة وقفز إلى المركز الثامن.
وهذه أول مباراة للاتحاد تحت قيادة مدربه المؤقت محمد العبدلي، ويلتقي الاتحاد مع الأهلي في الجولة المقبلة.
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هدف #أبها الأول سجله كريم عواضي في الدقيقة 22
#الاتحاد_أبها #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/Dhdd56afc5
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 27, 2019
????| فيديو
هدف #الاتحاد الأول سجله رومارينهو (من ركلة جزاء) في الدقيقة 60
#الاتحاد_أبها #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/0nBOEL1edd
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 27, 2019
????| فيديو
هدف #أبها الثاني سجله روبن غابرييل في الدقيقة 73
#الاتحاد_أبها #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/gUgmlddeSF
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 27, 2019