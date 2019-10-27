أبها يكبد نادي الاتحاد مرارة الخسارة الخامسة في الدوري السعودي (فيديو)

عمّق أبها، الصاعد حديثًا، جراح منافسه نادي الاتحاد، وألحق به الخسارة الخامسة في الدوري السعودي للمحترفين، عندما تغلب عليه 2/1، اليوم الأحد، في الجولة الثامنة من المنافسة.

وأنهى أبها الشوط الأول بالتفوق 1/0 سجله كريم العواضي في الدقيقة 22، وتعادل روماريو ريكاردو دا سيلفا للاتحاد من ضربة جزاء في الدقيقة 60، لكن روبن غابرييل سجل هدف الفوز لأبها في الدقيقة 73.

وجمدت الخسارة رصيد الاتحاد عند 9 نقاط ليتراجع إلى المركز الحادي عشر، وقد تلقى الخسارة الثالثة على التوالي والخامسة في آخر 7 مباريات خاضها في الدوري السعودي، في حين رفع الفوز رصيد أبها إلى 11 نقطة وقفز إلى المركز الثامن.

وهذه أول مباراة للاتحاد تحت قيادة مدربه المؤقت محمد العبدلي، ويلتقي الاتحاد مع الأهلي في الجولة المقبلة.