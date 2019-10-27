هدف مباراة الهلال والنصر.. كارلوس إدواردو يتقدم للزعيم (فيديو)

سجل المهاجم البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الأول لناديه الهلال في المباراة التي تجمعه مع منافسه التقليدي النصر في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف إدواردو في الدقيقة 33 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلًا كرة من الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة من خلال 7 مباريات خاضها الزعيم بعد أن حقق الفريق 6 انتصارات وتعادلًا وحيدًا دون هزيمة، وسجل الهلال 22 هدفًا وهو صاحب أقوى هجوم واستقبل الفريق 6 أهداف.

ويحتل النصر حامل اللقب المركز السابع برصيد 11 نقطة من 6 مباريات وله لقاء مؤجل، وفاز العالمي 3 مرات وتعادل مرتين وخسر مرة وسجل النصر 5 أهداف واستقبل هدفًا.

وحقق النصر الفوز في آخر لقاء بين الفريقين يوم الـ29 من مارس الماضي بنتيجة 3-2 في الدوري، ولم يفز الهلال على النصر في آخر 3 مباريات جمعتهما منذ التغلب في لقاء الـ26 من أكتوبر 2017.

الهلال.. وحسم الديربي

يبحث الهلال عن حسم لقاء ديربي الرياض ضد النصر للابتعاد بالصدارة وخاصة أن الفريق لديه اختبار مهم للغاية في شهر نوفمبر المقبل في نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.

ويأمل الهلال مع مدربه لوتشيسكو تطبيق سياسة التدوير مع عدم تأثر الفريق الأزرق بالأداء في لقاء النصر، ويدرس لوتشيسكو إجراء تعديلات على تشكيلة الهلال بإشراك غوستافو كويلار غير المقيد آسيويًا بجانب كارلوس إدواردو.. ويغيب عن الفريق محمد كنو والسوري عمر خريبين للإصابة.

ويعتمد الهلال على تشكيلة تضم الحارس عبدالله المعيوف وأمامه رباعي الدفاع الكوري الجنوبي غانغ هيون سو وعبدالله الحافظ أو علي آل بليهي ومحمد البريك وياسر الشهراني بجانب خط الوسط الذي يقوده سلمان الفرج وغوستافو كويلار مع صانع الألعاب كارلوس إدواردو وفي الهجوم أندريه كاريلو وسالم الدوسري وبافتيمبي غوميز.