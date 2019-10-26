ماجد عبد الله يمنح خميس العويران ”فيلا“ هدية عقب عودته من رحلة علاجية (فيديو)

قام ماجد عبدالله، لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، بزيارة خميس العويران، لاعب الهلال والاتحاد السابق، بعد عودته من رحلة علاجية إثر وعكة صحية ألمت به الفترة الماضية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية السعودية“، فإن ماجد عبد الله رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية قدّم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ فيلا سكنية للعويران، مضيفًا:“سعدنا اليوم بزيارة أخي خميس العويران والاطمئنان على صحته بعد عودته من الرحلة العلاجية“.

وتابع:“كانت فرحتي كبيرة بأن يكون أول شخص في الدفعة الثالثة من دفعات الإسكان ضمن برنامج جمعية أصدقاء، واستلام فيلا سكنية مدعومة من شركاء النجاح الإسكان التنموي“.

وعاد العويران إلى الرياض مؤخرًا قادمًا من الولايات المتحدة بعد رحلة علاج من ورم.

لاعب نادي النصر ماجد عبدالله. يهدي لاعب الهلال خميس العويران(منزل)#نصيحه_لتركي_ال_الشيخ pic.twitter.com/RpgOtdjnnP — aish (@abughzai) October 26, 2019

وظهر العويران البالغ من العمر 46 عامًا على سرير المرض في أغسطس الماضي وانتشرت مناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسرعة علاجه بعدما ثبتت معاناته من السرطان ليتم نقله بأمر خادم الحرمين بعدها إلى واحد من المستشفيات الأمريكية لتلقي العلاج هناك.

لكن عودة العويران إلى الرياض جاءت على كرسي متحرك وذراعه الأيسر لا يبدو أنه يتحرك بشكل طبيعي ليتساءل البعض عن طبيعة حالته، وهل انتهى علاجه أم يحتاج لمواصلة العلاج في المملكة.

سعدنا اليوم بزيارة اخي الكابتن خميس العويران والاطمئنان على صحته بعد عودته من الرحلة العلاجية

وكانت فرحتي كبيرة بان يكون اول شخص في الدفعه الثالثة من دفعات #الاسكان ضمن برنامج #جمعية_أصدقاء واستلام وحدة سكنية مدعومة من شركاء النجاح #الاسكان_التنموي pic.twitter.com/s45dOM6L0x — ماجد عبدالله (@M_Abdullah_9) October 26, 2019

وعانى العويران من وجود ورم استدعى تدخلًا جراحيًا من أجل استئصاله في مدينة الملك فهد الطبية، لكن الحالة الخاصة به كانت لعملية جراحية أخرى أكثر دقة، من أجل إتمام الاستئصال وإزالة الورم بشكل كامل، وهو ما كان الأنسب القيام به خارج السعودية، وهو ما تم من خلال نقله إلى الولايات المتحدة.

وكان يعاني أيضًا كسرًا في الرّقبة، إثر إصابة قديمة، إلا أنّ الأمر قد تطور لديه، وهذا ما دفعه للتوجه إلى الولايات المتحدة لكي يُكمل مرحلة العلاج التي من الواجب إتمامها في وقت مبكر.