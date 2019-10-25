تعافي عبدالرزاق حمدالله قبل مباراة النصر ضد الهلال.. واستمرار غياب أحمد موسى

كشفت تقارير صحفية أن المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر السعودي قد تعافى من الإصابة التي خرج على إثرها من تدريبات فريقه، أمس الأول.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياضية“، فإن اللاعب قد شارك في الحصة التدريبية للفريق الأصفر، الجمعة، استعدادًا لمواجهة الهلال في قمة الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الأحد المقبل.

وكانت جماهير النصر قد باتت ليلتها في قلق تخوفًا من أن تؤدي الإصابة التي خرج اللاعب على إثرها لغيابه عن مباراة الديربي.

من جهة أخرى، تضاءلت فرصة اللاعب النيجيري أحمد موسى وزميله عبدالفتاح آدم في المشاركة في المباراة، حيث غاب الثنائي عن تدريبات الفريق اليوم.

ولم يشارك حتى الآن أحمد موسى أو عبدالفتاح آدم في أي مباراة للنصر منذ بداية المسابقة، وهو ما أثار الشكوك لدى النصراويين.

ويلتقي الهلال مع النصر في مباراة الجولة الثامنة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، مساء الأحد القادم.

ويحتل الهلال صدارة المسابقة برصيد 19 نقطة، فيما يقع النصر في المركز السادس برصيد 11 نقطة وله مباراة مؤجلة.

وسيحصل النصر، حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، على فرصة ذهبية لإعادة موسمه إلى الطريق الصحيح عندما يواجه غريمه التقليدي الهلال المتصدر يوم الأحد.

واستهل النصر رحلة الدفاع عن اللقب بأداء مهتز، وانتصر في ثلاث فقط من مبارياته الست حتى الآن، ليحتل المركز السادس برصيد 11 نقطة بفارق ثماني نقاط عن الهلال الفائز في ست من مبارياته السبع، ويخلو سجله من الهزائم في الدوري.

لكن الفوز خارج الديار على الرائد يوم السبت سيمنح فريق المدرب روي فيتوريا دفعة من الثقة قبل قمة العاصمة الرياض على استاد جامعة الملك سعود.

ويخوض النصر المباراة دون المهاجم النيجيري أحمد موسى، أغلى لاعب في تاريخ النادي، بسبب استمرار إصابته، ويغيب كذلك المهاجم عبدالفتاح آدم للإصابة أيضًا.

ولم يفز الهلال على غريمه التقليدي في الدوري منذ عامين، لكنه سيدخل المواجهة وهو لا يزال منتشيًا بتأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب السد القطري عقب تفوقه 6-5 في النتيجة الإجمالية، يوم الثلاثاء القادم.