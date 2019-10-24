مباراة الهلال ضد النصر.. صدمة لجماهير ”العالمي“ قبل الديربي

تلقت جماهير نادي النصر السعودي صدمة بالغة عقب تعرض المهاجم عبدالرزاق حمد الله محترف الفريق لإصابة، ترك على إثرها تمرين الفريق.

وقالت مصادر إعلامية نصراوية إن المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر قد غادر المناورة التي يجريها فريقه في هذه الأثناء بعد إصابته، ويتجه إلى غرفة العلاج.

وتترقب الجماهير نتيجة الفحوصات الطبية التي سيجريها اللاعب للوقوف على إمكانية مشاركته في مباراة الهلال القادمة في الدوري الأحد القادم.

ويلتقي الهلال مع النصر في مباراة الجولة الثامنة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، مساء الأحد القادم.

ويحتل الهلال صدارة المسابقة برصيد 19 نقطة، فيما يقع النصر في المركز السادس برصيد 11 نقطة وله مباراة مؤجلة.

وسيحصل النصر، حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، على فرصة ذهبية لإعادة موسمه إلى الطريق الصحيح عندما يواجه غريمه التقليدي الهلال المتصدر يوم الأحد.

واستهل النصر رحلة الدفاع عن اللقب بأداء مهتز، وانتصر في ثلاث فقط من مبارياته الست حتى الآن، ليحتل المركز السادس برصيد 11 نقطة بفارق ثماني نقاط عن الهلال الفائز في ست من مبارياته السبع، ويخلو سجله من الهزائم في الدوري.

لكن الفوز خارج الديار على الرائد يوم السبت سيمنح فريق المدرب روي فيتوريا دفعة من الثقة قبل قمة العاصمة الرياض على استاد جامعة الملك سعود.

ويخوض النصر المباراة دون المهاجم النيجيري أحمد موسى، أغلى لاعب في تاريخ النادي، بسبب استمرار إصابته، ويغيب كذلك المهاجم عبدالفتاح آدم للإصابة أيضًا.

ولم يفز الهلال على غريمه التقليدي في الدوري منذ عامين، لكنه سيدخل المواجهة وهو لا يزال منتشيًا بتأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب السد القطري عقب تفوقه 6-5 في النتيجة الإجمالية، يوم الثلاثاء القادم.