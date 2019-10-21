صحيفة: فيتوريا مدرب نادي النصر السعودي انتقد لاعبيه بشدة عقب الفوز على الرائد

كشفت تقارير صحفية، على أن المدير الفني لنادي النصر السعودي، البرتغالي روي فيتوريا انتقد وهاجم عددًا من لاعبيه المحليين والمحترفين عقب مباراة الرائد الأخيرة في الدوري.

وكان النصر قد تخطى الرائد في مباراة الجولة السابعة في الدوري السعودي للمحترفين بهدفين نظيفين ليرتقي للمركز السادس برصيد 11 نقطة، وستبقى له مباراة مؤجلة.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”مكة“، يوم الاثنين، فإن اجتماع فيتوريا مع اللاعبين شهد توجيه اللوم للمحترفين نورالدين أمرابط ومايكون، حيث استنكر الاحتكاك غير المبرر من قبل أمرابط مع حارس الرائد عزالدين دوخة في آخر الدقائق من المباراة، كما انزعج من حصول مايكون على بطاقة صفراء دون داع لذلك.

وطالب فيتوريا اللاعبين بضرورة ضبط النفس والجدية داخل الملعب والتناغم بينهم، مؤكدًا عدم تخليه عن شعار الانضباط، وأنه لن يسمح مجددًا بحدوث تراشق بين اللاعبين داخل أرضية المستطيل الأخضر، في إشارة إلى ما حدث بين المدافع عبدالرحمن العبيد والمهاجم عبدالرزاق حمدالله وانتقاد كل منهما الآخر بحدة.

كما شدد المدرب على لاعبيه بضرورة العمل على كسب مباراة الديربي أمام الهلال الأحد المقبل في إطار لقاءات الجولة الثامنة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، منبها على حاجة الفريق إلى كسب نقاط المباراة إذا ما أراد السير في طريق الاحتفاظ بلقب الدوري.

ويعاود الفريق اليوم تدريباته لبدء استعداداته لمواجهة الهلال، فيما سيكون الأبرز خلالها تهيئة النيجيري أحمد موسى للمباراة من خلال زيادة معدله اللياقي والوقوف على جاهزيته البدنية.

الرخصة الآسيوية

أبدت الجماهير الرياضية السعودية استغرابها بسبب حصول نادي النصر السعودي، على الرخصة الآسيوية، للموسم الحالي، رغم الشكوى المقدمة ضد العالمي في الاتحاد الدولي لكرة القدم من جانب مدربه السابق كارينيو.

وكانت لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد قررت الموافقة بالإجماع على منح الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2019-2020م لأندية (النصر، الهلال، التعاون، الأهلي، الشباب، الفيصلي، الفتح، الاتفاق، والفيحاء) وذلك بناء على استيفائهم المعايير الإلزامية (الرياضية، البنى التحتية، الإدارية، القانونية، والمالية)، المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وخرج كارينيو بتصريحات أعلن خلالها تقدمه بشكوى ضد النصر، في الفيفا لعدم حصوله على مستحقاته المالية بعد فسخ التعاقد معه، بالإضافة لعدم دفع مجلس السويكت مستحقات نادي الفيحاء نظير تفعيل بند شراء اللاعب عبد الله آل سالم.

ودشنت الجماهير هاشتاغا تحت عنوان ”من منح النصر الرخصة الآسيوية“، عبرت فيه عن غضبها، حيث طالبت بضرورة محاسبة الفاسدين الذين منحوه الرخصة.

#الدوري_مع_وليد كارينيو – مدرب #الوحدة: ما زلت أنتظر رد الفيفا بخصوص مستحقاتي لدى نادي #النصر وهي رواتب متأخرة.. عمر السومة وادواردو أفضل الأجانب ونواف العابد أفضل المحليين. pic.twitter.com/gHNeiMN5Bc — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 20, 2019

وكتب أحد الجماهير، أن عبد الله السالم لم يحصل على حقوقه، ولم يستلم مكافأة الدوري، والتأهل الآسيوي، ونادي الفيصلي لم يحصل على مستحقاته من انتقال سلطان الغنام“.

وأوضح أحد الجماهير أن الذي منح النصر الرخصة هو الذي أعطاهم الدوري الاستثنائي، ولازال يحرك جميع اللجان لمصلحتهم.

وطالبت الجماهير بضرورة توجيه شكوى إلى الاتحاد الآسيوي والفيفا، بسبب الفساد الموجود، مطالبين بإلغاء الرخصة الآسيوية لنادي النصر.

من جانبه، كشف الإعلامي وليد الفراج عبر برنامج ”الدولي مع وليد“، أنه تلقى ردًا من اتحاد الكرة السعودي بشأن القضية المثارة، قائلا: ”اتحاد الكرة السعودي أوضح، عبر مصدر له، أن القضايا المنظورة لا تدخل ضمن اشتراطات الرخصة الآسيوية“.

#الدوري_مع_وليد#وليد_الفراج: اتحاد الكرة السعودي يوضح أن القضايا المنظورة لا تدخل ضمن اشتراطات الرخصة الآسيوية. pic.twitter.com/SBPvCNTYuK — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 20, 2019

كارينيو صاحب الـ56 عامًا سبق وقاد فريق النصر للتتويج ببطولة الدوري 2013-2014، ثم غادر الدوري السعودي ليعود له مجددًا مع نادي الشباب 2017-2018، ليتركه في ذات الموسم، وفِي موسم 2018 تولى من جديد القيادة الفنية لنادي النصر.

يذكر أن كارينيو كان قد تولى تدريب الوحدة بعد الجولة الثالثة لدوري المحترفين هذا الموسم، ليقود الفريق لأربع انتصارات متتالية، يحتل من خلالها وصافة جدول ترتيب الدوري خلف الهلال المتصدر بـ 19 نقطة.