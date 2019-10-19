نادي النصر السعودي يقتنص فوزًا ثمينًا من الرائد في الدوري السعودي

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، فوزا مهما أمام مضيفه الرائد بنتيجة (2-0)، ضمن مباريات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شهد الشوط الأول سيطرة كبيرة من جانب نادي النصر، لكن تألق الدلوي الجزائري عز الدين دوخة حارس الرائد من العالمي من التسجيل في أكثر من محاولة على المرمى.

وفي الدقيقة 18، تمكن حمد الله من تسجيل الهدف الأول لنادي النصر في اللقاء، بعدما استغل ارتباك مدافعي الرائد داخل منطقة الجزاء، ووضع الكرة على يسار دوخة.

وتمكن يحيى الشهري من تسجيل الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 90 +3، من ضربة رأسية رائعة على يسار حارس الرائد.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النصر إلى 11 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الرائد عند 5 نقاط في المركز الـ 14.