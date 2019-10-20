ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة السابعة (صورة)

تعادل فريق أبها مع ضيفه الفيحاء بهدف لكل منهما، في ختام مباريات الجولة السابعة للدوري السعودي لكرة القدم.

قدم الفريقان مباراة متوسطة، ولم تشهد الخطورة الكبيرة على المرميين، وإن كانت الخطورة أكبر نسبيًا من جانب الفيحاء.

تقدم أبها مبكرًا بهدف عن طريق صالح آل عباس في الدقيقة العاشرة.

وعاد الفيحاء ليتعادل بهدف عبر التشيلي روني فيرنانيدز في الدقيقة 58.

بهذه النتيجة، ارتقى أبها للمركز التاسع برصيد 8 نقاط، في حين يحتل الفيحاء المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف خلف الاتفاق.

ويتصدر المسابقة فريق الهلال برصيد 19 نقطة بفارق 4 نقاط عن الوحدة.

ويحمل النصر لقب النسخة الأخيرة للدوري السعودي، بينما يعد الهلال أكثر من توج به في 15 مناسبة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة السابعة: