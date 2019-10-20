نادي الهلال السعودي يشكو الإعلامي سالم الأحمدي لتجاوزاته ضده في أحد البرامج

قالت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي أن الإدارة القانونية في النادي قد تقدمت بشكوى ضد إعلامي رياضي للجهات المختصة.

وبحسب تلك المصادر فإن الإعلامي المقصود هو سالم الأحمدي مدير المركز الإعلامي السابق في النادي الأهلي.

وكان الأحمدي قد تحدث في أحد البرامج الفضائية عن أن للهلال نفوذًا وقوة مسيطرة على لجان اتحاد الكرة وأنها تعمل على خدمته.

وبحسب ما نقلت صحيفة الجزيرة فإن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي قد استدعى بالفعل الإعلامي الرياضي، ويحقق معه بسبب تجاوزاته في أحد البرامج التلفزيونية ويُنتظر أن يصدر قرار بإيقافه.

إذا أردت أن تعرف حجم النفوذ الهلالي الكبير في اللجان والإعلام وكل شيء ..!

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انظر إلى مدى استغراب الأهلاويين أنفسهم لصدع #سالم_الأحمدي بكلمة الحق رغم إيمانهم أن ما ذكر هو الحقيقة وخشيتهم عليه . pic.twitter.com/BdWPOlCNzi — مبارك العدواني (@maladwani1) October 20, 2019

وقال الأحمدي في تصريحاته الفضائية إ الأندية عانت الأمرّين من بعض المتنفذين الهلاليين داخل المنظومة الرياضية.

وفاز الهلال بثلاثية دون رد على ضيفه ضمك، في مباراة جمعت بينهما على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

ويحتل الهلال صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة متفوقًا عن أقرب ملاحقيه بنحو 4 نقاط.

شهدت تدريبات نادي الهلال السعودي الجماعية اليوم السبت، مشاركة نوّاف العابد لاعب الفريق، لتتأكد جاهزيته للقاء السد القطري، ضمن جولة الإياب للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لنسخة 2019.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة قد انتهت بفوز فريق الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد للفريق القطري، ليصبح الفريق السعودي هو الأقرب للتأهل للمباراة النهائية.

الهلال في مأزق بسبب عدم جاهزية حارسه عبدالله المعيوف

من جهة أخرى كشفت تقارير صحفية أن فرصة مشاركة عبدالله المعيوف حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، مع فريقه أمام السد القطري، الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019 تبدو ضئيلة.

وقالت صحيفة الرياضية أن الحارس واصل برنامجه العلاجي ولم يشارك في التدريب الرئيس للمباراة.

الجدير بالذكر أن الحارس يخضع لبرنامج علاجي تأهيلي قبل 3 أسابيع للتعافي من إصابته.

وكان الحارس قد أصيب بالتواء في مفصل القدم في مباراة الذهاب في الدوحة، التي كسبها الفريق العاصمي برباعية.

ومن المنتظر أن يدفع الروماني رزفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال بالحارس محمد الواكد الذي أظهر مستوى طيب في فوز فريقه بثلاثية على ضمك الأسبوع الماضي ضمن الدوري السعودي للمحترفين وحافظ على نظافة شباكه.

ويستضيف الهلال نظيره السد الثلاثاء المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود، في إياب نصف نهائي البطولة الآسيوية بأفضلية تقدمه 4-1 ذهاباً.