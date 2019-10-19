نواف العابد يشارك في تدريبات نادي الهلال السعودي استعدادًا لملاقاة السد القطري (فيديو)

شهدت تدريبات نادي الهلال السعودي الجماعية اليوم السبت، مشاركة نوّاف العابد لاعب الفريق، لتتأكد جاهزيته للقاء السد القطري، ضمن جولة الإياب للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لنسخة 2019.

وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة قد انتهت بفوز فريق الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد للفريق القطري، ليصبح الفريق السعودي هو الأقرب للتأهل للمباراة النهائية.

مشاركة نواف العابد في التمارين

الحمدلله عدت على خير pic.twitter.com/p688AUwRdn — عبدالعزيز الظفيري (@AzizFahad12) October 19, 2019

وأثار النجم الدولي السعودي نواف العابد، لاعب فريق نادي الهلال مخاوف الجميع، من جماهير وجهاز فني، بعدما وضع اللاعب يده على قلبه إثر إصابته، في مباراة الزعيم أمام ضمك التي أُقيمت، أمس الجمعة، بالجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019/2020.

ووضع العابد يده على قلبه وسقط بمفرده على ملعب جامعة الملك سعود، خلال مباراة ضمك دون أن يقترب منه أي من اللاعبين أو حكم المباراة، حيث أوقف الحكم المباراة للاطمئنان على اللاعب.

وفاز الهلال بثلاثية دون رد على ضيفه ضمك، في مباراة جمعت بينهما على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

ولم ينجح الهلال من الاستفادة من خدمات نواف العابد خلال الفترة الأخيرة؛ وذلك بسبب الإصابات المتكررة للاعب في آخر ثلاثة مواسم مع الفريق الهلالي.

وقال رازفان في تصريحات عقب نهاية المباراة: ”دفعت باللاعبين الأقل مشاركة، للاطمئنان على جاهزية المجموعة، جميع المباريات مهمة بالنسبة لنا، نقطة واحدة قد تمنحك اللقب أو تحرمك منه، والفريق البطل يعرف كيف ينتصر“.

وأضاف قائلًا: ”نواف العابد (لاعب الهلال) شعر بدوار، وهو تحت ملاحظة الجهاز الطبي لمعرفة السبب وراء ذلك“.

وأكمل: ”علينا احترام جميع الفرق، فهذه النوعية من المباريات هي التي تحدد أبطال المسابقات على مستوى العالم“.

ومن جانبه، قال الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب الهلال: ”دخلنا المباراة بهدف تحقيق الفوز وحسمها مبكرًا، وتسجيل هدف منذ البداية ليسهل تسيير اللقاء لصالحنا، وهذا ما حدث رغم تأخر تسجيله“.

وأضاف: ”لم أسمع صافرة الحكم في الهدف الأول، والأهم أن الأمور سارت مثلما أردت، أسعى دائمًا وأجتهد لتسجيلها بهذه الطريقة، في بعض الأوقات لم يحالفني الحظ لكني أحاول وأنجح في النهاية“.

وأتم: ”نحن نسير على الطريق الصحيح، لم نحقق شيئًا بعد، لكن سنواصل العمل بقوة على تحقيق النتائج المرضية للجماهير“.