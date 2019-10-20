أنمار الحائلي يكشف أسباب اتخاذه قرارًا رسميًا بإقالة لويس سييرا من قيادة نادي الاتحاد السعودي (فيديو)

علق أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، على الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار إقالة التشيلي لويس سييرا المدير الفني للفريق، عقب الهزيمة أمام الوحدة.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد اتخذت قرارًا برحيل سييرا عقب الهزيمة من الوحدة بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء السبت.

وفي تصريحات لبرنامج ”الدوري مع الوليد“، قال الحائلي: ”ليس لدي أي استعداد أن أخسر المدرج الاتحادي“.

وأضاف: ”7 سنوات أعمل داخل الاتحاد من أجل كسب حبهم ورضاهم، وحاولت دعم سييرا من أجل الاستقرار الفني، ولكن ليس لديه شيء يقدمه، وهو مصر على قناعاته ومحبط، لذلك قررت إقالته“.

#الدوري_مع_وليد رئيس نادي #الاتحاد – أنمار الحائلي بعد إقالة سييرا: لا أستطيع خسارة المدرج أكثر.. سييرا ليس لديه شيء وقررت إقالته.#الوحدة_الاتحاد pic.twitter.com/yV7ZAv01ve — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 19, 2019

وأقال نادي الاتحاد مدربه لويس سييرا بعد ساعات من الهزيمة أمام الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، يوم السبت.

وخسر الاتحاد للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في ست مباريات، بتعثره 1-صفر أمام الوحدة صاحب المركز الثاني، ليتجمد رصيد الفريق القادم من مدينة جدة عند تسع نقاط في المركز الثامن.

وقال الاتحاد في حسابه على تويتر، إن مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي قرر إقالة التشيلي سييرا وتقديم الشكر له على ما قدمه.

وأضاف البيان: ”يوضح مجلس الإدارة أن قرار الإقالة جاء كمحصلة للنتائج السلبية التي حققها الفريق“.

وقرر الاتحاد، بطل آسيا 2004 و2005، تكليف المدرب المحلي محمد العبدلي بقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وكان سييرا تولى قيادة الاتحاد للمرة الثانية في فبراير شباط الماضي وساعده على البقاء في دوري الأضواء بعد بداية سيئة للموسم، لكنه لم يكن على مستوى طموحات المشجعين للعودة للمنافسة على اللقب.

وقال سييرا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: ”قدمنا المباراة التي كانت مطلوبة من اللاعبين، وكنا نعلم الطريقة التي سيخوض بها الوحدة المباراة“.

وأضاف: ”سوء الحظ عاندنا في ترجمة الهجمات التي أتت لنا خلال الشوط الأول، ولسوء الحظ أيضًا استقبلنا هذا الهدف“.

وأتم: ”في الشوط الثاني حاولنا بشتى الطرق من خلال التغييرات وتنويع طرق اللعب، لكن لم يتغير شيء“.