تقارير: إقالة التشيلي لويس سييرا من تدريب نادي الاتحاد السعودي بعد الخسارة أمام الوحدة

تقارير: إقالة التشيلي لويس سييرا من تدريب نادي الاتحاد السعودي بعد الخسارة أمام الوحدة

المصدر: فريق التحرير

كشفت تقارير إعلامية عن اتخاذ نادي الاتحاد السعودي، برئاسة أنمار الحائلي قرارًا بإقالة المدرب التشيلي لويس سييرا، من قيادة الفريق، اليوم السبت، إثر الخسارة من الوحدة في الدوري السعودي.

وخسر نادي الاتحاد أمام مضيفه الوحدة، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”عكاظ“، عبر حسابها على ”تويتر“، فإن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، قررت إقالة سييرا عقب الهزيمة أمام الوحدة.

ورددت جماهير الاتحاد عقب الخسارة ”سييرا برا“، خلال تواجد الحائلي في المدرجات.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الثامن بجدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 9 نقاط من 7 مباريات.

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