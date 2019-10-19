عبدالله بن زنان يرد على وليد الفراج بعد تلميحه لمجاملة النصر: ”في كل جولة للمدلل خطأ مؤثر“ (شاهد)

رد عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر السعودي على تغريدة للإعلامي وليد الفراج ألمح خلالها لمجاملة اتحاد الكرة السعودي لنادي النصر من خلال عدم معاقبة لاعبيه.

وتغلب النصر على مضيفه الرائد أمس السبت في مباراة شهدت جدلا تحكيميا حول تدخل نور الدين أمرابط مهاجم النصر على عز الدين دوخة حارس الرائد.

وغرد الفراج :“عزيزي المشجع.. حرصًا على صحتك وضغطك وسكرك .. أنسى لجنة الانضباط هذا الموسم وليس لك الا صافرة الحكم .. المشهد امامي واضح جدا فهناك رغبه ما في تقليل احتكاك لجان اتحاد الكرة مع الاندية وجماهيرها وترك القرار للحكم خلال ال90 دقيقة فقط ،الامر واضح جداااا.“.

ورد بن زنان على تغريدة الفراج :“المشهد من الأعلى.. في كل جولة للمدلل خطأ مؤثر يغير من نتيجة المباراة .. حرصاً على الصحة العامة أتمنى من لجنة الانضباط تعكس كلامك وتتدخل وتعاقب كويلار الذي لم يعاقبه الحكم.. العين الواحدة لاتشاهد المشهد كاملاً.. والمسرحية التفاعلية لن يصفق لها أحد فاليد الواحدة لن تصفق.. هاك“.

المشهد من الأعلى :

– في كل جولة للمدلل خطأ مؤثر يغير من نتيجة المباراة

– حرصاً على الصحة العامة أتمنى من لجنة الانضباط تعكس كلامك وتتدخل وتعاقب كويلار الذي لم يعاقبه الحكم

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-العين الواحدة لاتشاهد المشهد كاملاً

والمسرحية التفاعلية لن يصفق لها أحد فاليد الواحدة لن تصفق

هاك ???? https://t.co/sqEhMMOAVI — عبدالله بن زنان (@bnznan) October 19, 2019

كان بن زنان قد انسحب من برنامج الدوري مع وليد الذي يقدمه الفراج بعدما أثار الأخير غضب جماهير نادي النصر بسبب طريقة تناوله لأخبار العالمي.

كان عزالدين دوخه، حارس مرمى فريق الرائد قد أزمة كبيرة عقب نهاية مباراة فريقه ضد النصر.

ودخل دوخة في مشادة مع لاعبي النصر عقب نهاية المباراة، اعتراضًا على عدم طرد نورالدين أمرابط، والذي دخل بقوة مع الحارس، واكتفى الحكم بإنذاره بعد العودة لتقنية الفيديو.

واقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، فوزًا مهمًا أمام مضيفه الرائد بنتيجة (2-0)، ضمن مباريات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول سيطرة كبيرة من جانب نادي النصر، لكن تألق الدلوي الجزائري عز الدين دوخة حارس الرائد من العالمي من التسجيل في أكثر من محاولة على المرمى.

وفي الدقيقة 18، تمكن حمد الله من تسجيل الهدف الأول لنادي النصر في اللقاء، بعدما استغل ارتباك مدافعي الرائد داخل منطقة الجزاء، ووضع الكرة على يسار دوخة.

وتمكن يحيى الشهري من تسجيل الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 90 +3، من ضربة رأسية رائعة على يسار حارس الرائد.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النصر إلى 11 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الرائد عند 5 نقاط في المركز الـ 14.